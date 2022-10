Çmimet e energjisë rrezikojnë mbylljen e spitaleve

Shpërndaje







23:30 17/10/2022

Ministri gjerman i Shëndetësisë: Duhet të reagojmë shpejt dhe në mënyrë drastike

Çmimet rritura te energjisë po rrezikojnë mbylljen e spitaleve në Gjermani. Kolapsimi i sistemi për shkak të rritjes së kostove për shkak të energjisë u paralajmëruan nga Ministri i Shëndetësisë. Karl Lauterbach, gjatë një interviste për mediat gjermane, tha se spitalet dhe klinikat janë gjithnjë e më shumë në rrezik falimentimi dhe mbylljeje për shkak të rrethane ku ndodhen.

“Nëse nuk reagojmë shpejt dhe realisht në mënyrë drastike, do të ketë mbyllje të objekteve shëndetësore”, tha ai.

Lauterbach tha se të martën pritet të zhvillojë bisedime me Ministrin e Financave për dhënien e më shumë ndihmave financiare federale për spitalet dhe klinikat.

Javën e kaluar, Federata Gjermane e Spitaleve i bëri thirrje qeverisë që të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të shmangur rrezikun e mbylljes së spitaleve, duke theksuar se sektori po përballet me një boshllëk financimi për të përmbushur nevojat e tij materiale dhe energjetike prej rreth 15 miliardë Euro në 2022 dhe po aq parashikohet per vitin 2023.

Edhe pse ai e kundërshtoi këtë shifër, Lauterbach ra dakord se “spitalet do të përballen me një problem shumë drastik likuiditeti në muajt e afërt”. Në Gjermani, me më shumë se 83 milionë banorë, funksionojnë 1,900 spitale me një kapacitet total prej 490,000 shtretërish.

Klan News