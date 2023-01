Redon Xhixha

Çmimet e FSHF-së, Redon Xhixha fituesi i “Topit të Artë 2022”

Shpërndaje







20:54 27/01/2023

Mbrëmjen e sotme është organizuar mbrëmja gala e organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, ku fituesi i “Topit të Artë 2022” për meshkuj është shpallur Redon Xhixha, ndërsa Megi Doçi është shpallur fituesja e “Topit të Artë 2022” për femra.

Kontributi i tyre në futboll për skuadrat e tyre, për Xhixhën – Tirana dhe për Doçin – Vllaznia, ka bërë që ata të vlerëson me një titull kaq të lartë.

Në foto: Megi Doçi

Ndërsa trajneri më i mirë për vitin 2022 është shpallur Orgest Shehu.

Në një lidhje direkte për Klan News, gazetari i sportit Irgis Hysenaj ka dhënë më shumë detaje rreth kësaj mbrëmje gala dhe titujve të marrë.

Irgis Hysenaj: I kemi zgjedhur më të mirët për vitin 2022, Redon Xhixha dhe Megi Doç janë fituesit e “Topit të Artë”, janë vlerësuar për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë për skuadrat e tyre, Xhixha me Tiranën, ndërsa Doçi me Vllazninë ka realizuar 66 gola dhe nuk është pak.

Gjithashtu ka qenë një element i rëndësishëm për ekipin shkodran të femrave në paraqitjen e tyre në “Champions League” për vajza. Ndërkohë që kemi shpallur dhe trajnerin më të mirë për vitin 2022, është Orgest Shehu, tekniku i Tiranës, bashkë me Xhixhën, të dy kanë qenë le të themi kanë luajtur një rol shumë të madh. Simon Simoni është talenti më i mirë për vitin 2022. Arbitri Xhaja është zgjedhur si më i miri për 2022-shin.

Një detaj interesant që dua ta ndaj me ju: Ministrja Evis Kushi tha se ka nisur tashmë projekti për 2 stadiumet që do të ndërtohen në zhvillim, kështu që shumë shpejt do të nisë ndërtimi i 3 impiante që do të bëjnë të mundur që futbollistët të kenë kushte bashkëkohore./tvklan.al