Çmimet e sezonit të shkuar në Champions

22:40 24/08/2022

Real Madrid është skuadra më e përfaqësuar

Champions League pritet të shpërndajë çmimet e më të mirëve për sezonin e shkuar. Por në mediat spanjolle kanë dalë informacione se cilët do të jenë lojtarët që do të veçohen nga ky kompeticion. Futbollistët e Real Madrid do të jenë më të vlerësuarit.

Klubi spanjoll bëri një sezon të shkëlqyer me përmbysje fantastike edhe nga skuadrave që janë nga më të fortat në Europë. Një vëshgues i UEFA-s citohet të ketë thënë se “Madridi ka një forcë të mistershme”. Kjo deklaratë ka ardhur pas fitores ndaj PSG.

Por nuk ishin vetëm francezët që u thyen përballë Los Blancos. Fuqinë e tyre e provuan Manchester City dhe Chelsea.

Sipas raportit teknik të UEFA-s, Karim Benzema do të shpallet lojtari më i mirë i vitit. Sulmuesi është pretendent edhe për Topin e Artë. Çmimin e trajnerit më të mirë, sigurisht që do ta ketë Carlo Ancelotti.

Një vlerësim si lojtari më i shpejtë mund ta marrë Kylian Mbappe. Edhe pse bën pjesë në skuadrën që vrapoi më pak, ai ka arritur shpejtësine e 36.7 km/h.

