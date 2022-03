Çmimet e ushqimeve në stratosferë, çfarë na pret?

13:34 22/03/2022

Çmimet e ushqimeve në Europë do të vijojnë të rriten. Sipas ekspertëve nuk do të ketë mungesë produktesh por çmimet e larta pritet të jenë të pranishme në të ardhmen. Banka Qendrore Europiane ka parashikuar që inflacioni për vitin 2022 të arrijë në 5.1%. Sipas saj, jo vetëm çmimet e energjisë por edhe ato të ushqimeve do të goditen rëndë nga kriza në Ukrainë. Efektet po ndihen për shumë vende europiane të cilat po përgatiten për çdo skenar të mundshëm. Kështu edhe për qeverinë greke, vendimet e saj do të varen nga ecuria e luftës në Ukrainë. Skenari i parë është që lufta e cila po trondit tregjet ndërkombëtare, do të zgjasë deri në fund të muajit.

E dyta është se kriza do të vazhdojë deri me afrimin e Pashkëve, ndërsa skenari i tretë dhe më i keqi është se lufta mund të zgjasë deri në Qershor dhe më tej. Skenari më i mirë është që lufta në Ukrainë të përfundojë brenda dy javëve të ardhshme. Në këtë rast buxheti i shtetit nuk do të rëndohej aq shumë pasi, pjesa më e madhe e masave të mbështetjes emergjente prej 1.1 miliardë Eurosh të shpallura nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis javën e kaluar, do të mbuloheshin nga teprica e të ardhurave nga muaji Janar dhe Shkurt.

Skenari i dytë, i cili parashikon një zgjatje të trazirave deri në fund të Prillit, nuk është i mirëpritur, por shihet si i menaxhueshëm nga qeveria pasi do të ketë edhe ndihmën e BE.

Nëse ndodh më e keqja, pra që kriza do të zgjasë, qeveria do të detyrohet të vazhdojë me paketa të reja mbështetëse, ndërkohë që efektet në ekonomi do të jenë dukshëm më të mëdha. Kjo do të çonte në një deficit të madh për të tretin vit radhazi, pas dy viteve pandemi.

