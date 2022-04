Çmimet e ushqimit u rritën me 12.3% në Shkurt-Mars

16:20 15/04/2022

FAO: Krizë ushqimore, nëse Ukraina ndal prodhimin

Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se sulmi rus në Ukrainë mund të shkaktojë krizë ushqimesh në gjithë globin.

Organizata për Ushqimin dhe Bujqësin e Kombeve të Bashkaura, në raportin më të fundit vlerëson se ndërprerja e prodhimit të grurit, misrit dhe lulediellit në Ukrianë mund të shkaktojë probleme të mëdha në furnizimin me ushqim në shumë vende të botës.

Për periudhën Shkurt – Mars, çmimi i ushqimeve pësoi një tjetër rritje të fortë me 12.3%, konstaton raporti.

Paralajmërohet se nëse arat nuk punohen tani në ukrainë, nuk do të ketë korrje dhe eksportet e grurit përmes porteve të Ukrainës do të mbeten të bllokuara për shkak të luftës, situata për shumë shtete dhe zona krize do të bëhet shumë kritike.

Ukraina renditet mes 5 vendeve kryesore të prodhimit të grurit në botë dhe furnizuesi kryesor i Programit Botëror të Ushqimit, që furnizon kryesisht vendet e varfëra dhe ato në krizë. Ndikim ka edhe nxjerrja nga tregu perëndimor i produkteve të lidhura me Rusinë që është eksportuesi global numër 1.

Tv Klan