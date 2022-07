Çmimet “Eco Quiz” nga Intesa Sanpaolo Bank

21:03 05/07/2022

15 fëmijët fitues udhëtim në Muzeun e Kursimeve në Torino, Itali

Të martën u organizua ceremonia e ndarjes së çmimeve të konkursit “Eco-Quiz” që drejtohej nga Muzeu i Kursimeve i Intesa Sanpaolo në bashkëpunim me Divizionin Ndërkombëtar të Grupit Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Bank Albania dhe TUMO Tirana.

Ky kuic special u mbajt më 30 Qershor, në Qendrën TUMO, me pjesëmarrjen e 120 fëmijëve të moshës 13-16 vjeç, të cilët ishin në 10 grupe dhe u përgjigjen pyetjeve fitues u shpallën 15 fëmijë të cilët do të ndërmarrin një udhëtim në Torino të Italisë në Shtator të këtij viti.

Fituesit do të vizitojnë Muzeun e Kursimeve, një institucion i rëndësishëm financiar arsimi dhe ambientet e Qendrës së Inovacionit të Intesa Sanpaolo, një qendër për mendimtarët e ardhshëm.

Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të pranishëm ishin përfaqësues të Intesa Sanpaolo Grup, Giovanna Paladino, shefe teknike e Sekretariatit të Kryesisë së Grupit Intesa Sanpaolo dhe drejtore e Muzeut të Kursimeve, Alessandro D’Oria, CEO i Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Giovanna Paladino, shefe e Sekretariatit Teknik të Presidencës së Intesa Sanpaolo, njëkohësisht drejtore e Muzeut të Kursimeve theksoi rëndësinë që ka edukimi financiar.

“Zyra e Kryetarit të Intesa Sanpaolo dhe Muzeu i Kursimeve janë të lumtur të marrin pjesë në këtë ngjarje duke ndarë njohuritë tona dhe duke ofruar ndihmë për suksesin e Eco Quiz-it. Edukimi financiar është një aftësi thelbësore për t’u bërë qytetar aktiv dhe për të bërë vendime të informuara për të arritur prioritetet tona në jetë.

Është shumë e rëndësishme të flisni për paratë që në moshë të re sepse ndikon pozitivisht në qasjen për menaxhimin e tyre. Muzeu i Kursimeve po punon me disa partnerë ndërkombëtarë dhe me Filialet e Bankave Ndërkombëtare të Intesa Sanpaolo-s. Misioni ynë është të përhapim ndërgjegjësimin financiar përmes aktiviteteve inovative dhe angazhimit me mijëra fëmijë”.

Alessandro D’Oria, CEO i Bankës Intesa Sanpaolo Shqipëria shprehu falënderimi për fëmijët dhe bashkëpunëtorët e këtij eventi të veçantë.

“Jemi shumë të kënaqur për organizimin dhe zbatimin e suksesshëm të Eco-Quiz-it në Shqipëri. Dua të falënderoj të gjithë aktorët të cilët bashkëpunuan për organizimin e eventit dhe të gjithë fëmijët që iu bashkuan këtij konkursi. Intesa Sanpaolo Bank Albania ka qenë pioniere në shumë projekte të Edukimit Financiar në vend për më shumë se një dekadë duke përdorur ekspertizën dhe mbështetjen e Divizionit e Filialit Ndërkombëtar të Intesa-s, Grupi Sanpaolo. Kjo ngjarje është një mundësi tjetër për të theksuar rëndësinë e Edukimit Financiar për brezat e rinj në zbatim të qëllimit tonë strategjik për të rritur arsimimin financiar në shoqëri dhe ofruar mundësi të barabarta për fëmijët dhe të rinjtë”.

Intesa Sanpaolo Bank Shqipëria është një bankë lider që ofron zgjidhje cilësore bankare, financiare, produkte dhe shërbime inovative për të gjithë klientët.

