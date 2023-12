Çmimet për prurjet më të mira letrare

00:02 28/12/2023

“Engjëll veshë me frak” i Stefan Çapalikut, romani më i mirë

Qendra Kombëtare e Librit dhe leximit bashkë me Ministrinë e Kulturës si çdo fundvit shpallen prurjet më të mira letrare për vitin 2022.

Mes 5 kandidaturash, Stefan Çapaliku mori çmimin për romanin më të mirë me veprën “Një engjëll veshë me frak”. Autori shkodran në këtë moment special për të shprehet se libri nuk duhet të taksohet ndërsa çmimet kombëtare duhet të bëhen bashkë me Kosovën.

Ndërsa për përkthimin më të mirë u vlerësua shkrimtarja Mira Meksi për përkthimin e kryeveprës se Gabriel Garcia Marquez, “Vjeshta e Patriarkut”.

Në lëmin e autorëve për vitin 2022 u vlerësuan edhe të rinjtë në kategorinë e Tregimit më të mirë u përzgjodh autori Behar Jacaj me “Hotelin përbri kishës”, ndërsa për poezinë u vlerësua krijuesja Olimbi Velaj me vëllimin poetik “Lumtura e të tjerëve”.

Nuk mungoi as çmimi për letërsinë për fëmijë, ku autorja Edi Gogu me librin “Tezja dhe shkopinjtë magjik” u shpall më e mira.

Për veprën studimore më të mirë u vlerësua akademiku Xhevat Lloshi me veprën studimore “Udhëkryqet e Kristoforit dhe aventura e librit”.

