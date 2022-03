Çmimi i naftës zbret në 217 lekë për litër

12:08 13/03/2022

Zbatohet vendimi i bordit të administrimit të karburanteve

Ashtu siç u vendos nga bordi i administrimit të karburanteve , të dielën çmimi i naftës në vend nuk e kalonte 217 lekë për litër. Nga një vëzhgim në disa pika të furnizimit me karburant në Tiranë, çmimi i vendosur është 217 lekë për litër. I njëjti çmim është edhe në Lezhë, Shkodër dhe Elbasan.

Pothuajse të gjitha pikat e furnimit të karburanteve kanë të njëjtin çmim të vendosur nga bordi i administrimit të karbuarnteve, i ngritur nga qeveria shqiptare.

Kjo e fundit u ngrit pas rritjes së çmimit të karburanteve deri 260 lekë për litër. Sipas ekspertëve, kjo rritje galopante linte vend për spekulime çmimesh në treg.

Bordi i administrimit të karburanteve në një takim me furnizuesit e naftës në vend paralajmëroi që kushdo që do vendosë çmim tjetër të karbuarntit nga ai i vendosur nga Bordi, do të humbasë pikën e tregtimit të naftës.

