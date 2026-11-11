Në raportin e tretë, CCBS paraqet transformimin e saj industrial në Shqipëri: të ardhurat rriten me 3,4%, rikuperimi i mbetjeve arrin në 85%, energjia e vetëprodhuar në 31% dhe sfida e neutralitetit të karbonit. Presidenti Luca Busi: «Rritja dhe qëndrueshmëria në të njëjtin drejtim».
TIRANË – Rritje ekonomike, investime industriale dhe një sfidë ambicioze: të bëhet kompania e parë industriale Carbon Neutral në Shqipëri deri në vitin 2030. Ky është drejtimi i zhvillimit të Coca-Cola Bottling Shqipëria (CCBS), e cila prezanton Raportin e saj të Tretë të Qëndrueshmërisë, duke pasqyruar një vit 2025 të karakterizuar nga rezultate pozitive ekonomike dhe përparim në menaxhimin e burimeve mjedisore.
Të ardhurat u rritën me 3,4%, duke arritur në 6,13 miliardë lekë, ndërsa energjia fotovoltaike mbuloi 31% të konsumit të energjisë elektrike. Rikuperimi i mbetjeve në fabrikë arriti në 85%, ndërsa përdorimi i materialeve të ricikluara në ambalazhe u rrit me 7 pikë përqindjeje, nga 46% në 53%.
Këta tregues pasqyrojnë një transformim industrial në vijim, ku qëndrueshmëria bëhet pjesë e vendimmarrjes strategjike të kompanisë dhe shoqëron investimet që synojnë t’i bëjnë proceset e prodhimit gjithnjë e më efikase. «Për ne, rritja dhe qëndrueshmëria nuk janë dy rrugë të ndara: ato duhet të ecin në të njëjtin drejtim», thekson Luca Busi, President i CCBS. «Qëndrueshmëria nuk është më thjesht një objektiv që i shtohet aktivitetit tonë kryesor. Ajo është pjesë e vendimeve që marrim çdo ditë, e investimeve që zgjedhim të bëjmë dhe e vlerës që synojmë të krijojmë për klientët tanë, njerëzit tanë, komunitetet dhe mjedisin».
Materialet e rinovueshme përbënin 74% të totalit të materialeve të përdorura, përfshirë lëndët e para dhe ambalazhet. Përmirësim i ndjeshëm u shënua edhe në menaxhimin e mbetjeve: shkalla e rikuperimit në fabrikë u rrit nga 79% në 85%, pavarësisht rritjes së volumeve të prodhimit dhe vënies në funksion të linjës së re për shishe qelqi të kthyeshme.
Pikërisht modernizimi i impianteve përfaqëson një nga investimet strategjike të vitit. Ky transformim ka mbështetur rritjen e prodhimit dhe synon të përmirësojë gradualisht efikasitetin industrial.
Raporti dokumenton gjithashtu sfidat që lidhen me këtë fazë zhvillimi. Në vitin 2025, emetimet direkte Scope 1 u rritën me 606 tonë ekuivalent CO₂ krahasuar me vitin e mëparshëm, kryesisht për shkak të faktorëve operacionalë të lidhur me vënien në punë dhe stabilizimin e linjave të reja. Kompania parashikon që përfitimet nga këto investime të shfaqen gradualisht gjatë periudhës 2026–2027.
Një tjetër prioritet i strategjisë mjedisore është menaxhimi i burimeve ujore. Plani i ri për Efikasitetin e Përdorimit të Ujit (Water Efficiency Roadmap) përcakton objektivin për ta përmirësuar efikasitetin e përdorimit të ujit me 25–30% deri në vitin 2030, përmes investimeve në impiante, sistemeve më të avancuara të monitorimit, ripërdorimit të ujërave të shpëlarjes dhe teknologjive me konsum të ulët.
«Kemi një objektiv të qartë: të bëhemi kompania e parë industriale me Carbon Neutral në Shqipëri deri në vitin 2030», thekson Busi. «Është një objektiv ambicioz dhe e dimë se nuk mjafton vetëm ta deklarojmë. Duhet të investojmë, të ndryshojmë proceset, të përmirësojmë efikasitetin dhe të masim çdo hap përpara».
Qëndrueshmëria e CCBS matet edhe përmes kontributit në ekonominë vendase. Rreth 80% e bazës së furnitorëve përbëhet nga biznese shqiptare, duke konfirmuar një strategji që i jep përparësi marrëdhënieve ekonomike të rrënjosura në vend dhe ndërtimit të zinxhirëve afatgjatë të furnizimit.
Në vitin 2025, numri i punonjësve arriti në 400. Paralelisht u rritën edhe investimet në trajnim: gjithsej 6.420 orë, krahasuar me 6.020 orë në vitin e mëparshëm, me një rritje prej 7% dhe me fokus të veçantë te mjedisi, cilësia dhe siguria. Angazhimi social i kompanisë është shprehur gjithashtu përmes mbështetjes së nismave të përfshirjes dhe qytetarisë së përgjegjshme, mes tyre partneriteti me Special Olympics Albania.
Raporti i Tretë i Qëndrueshmërisë konfirmon rrugëtimin e transformimit të ndërmarrë nga CCBS, të bazuar në investime industriale, inovacion teknologjik, menaxhim të përgjegjshëm të burimeve dhe vlerësim të njerëzve.
«Qëndrueshmëria nuk kufizohet në një vit të vetëm raportimi», përfundon Luca Busi. «Ajo matet me aftësinë për të vazhduar të përmirësohemi, për të korrigjuar atë që nuk funksionon, për të investuar dhe për t’i mbajtur të qarta objektivat afatgjata».