Çokollatat e Shën Valentinit

22:40 14/02/2022

Me rastin e Shën Valentinit, prodhuesi belg i çokollatave Bernard Schobbens shpreson të shkrijë zemrat e të dashuruarve me një çokollatë të re të përbërë nga karamele, mjedër dhe fruta pasioni. Për të prodhuar këto çokollata ndiqen gjurmët e artizanit të famshëm Jean Neuhaus, shpikësi i pralinës me lëvozhgë të fortë dhe të mbushur me krem në vitin 1912.

Schobbens fitoi famë pasi u vlerësua me titullin e pastiçerit më të mirë të Valonias nga guida franceze e restoranteve “Gault et Millau”, një pikë e rëndësishme në karrierën e tij 4-vjeçare.

“Për ditën e Shën Valentinit, natyrisht përgatis çokollata në formë zemre, por ka një shumëllojshmëri të tyre: është ajo me karamele dhe kripë deti, që duhet provuar patjetër sepse njerëzit e adhurojnë. Krahas kësaj bëra një me kokra mjedre, si dhe një tjetër në formë zemre, të mbushur me dashuri, fruta pasioni dhe kajsi”.

E ndodhur pak kilometra larg Brukselit, dyqani i Schobben nuk ka asgjë për t’u pasur zili ëmbëltoreve të kryeqytetit belg, shtëpi e disa prej markave më të njohura të çokollatës.Belgjika është e njohur për prodhimin e çokollatave.

Klan News