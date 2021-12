Coldplay do të ndalojë së bëri muzikë si grup në vitin 2025

14:48 24/12/2021

Grupi i njohur muzikor Coldplay do të ndalojë së bëri muzikë në vitin 2025. Lajmin e ka bërë të ditur drejtuesi i grupit Chris Martin në një intervistë për BBC Radio 2.

“Albumi ynë i fundit do të dalë në vitin 2025, dhe pas kësaj mendoj se do të bëjmë vetëm turne”, tha ai.

Martin paralajmëroi fansat e grupit për dorëheqjen nga muzika në një intervistë në Tetor duke thënë se grupi do të bënte vetëm 12 albume në total pas publikimit të atij të nëntë, “Music of the Spheres”.

Albumi i parë i Coldplay, ‘Parachutes’, doli në vitin 2000. Tre albumet e tyre të parë janë ndër më të shiturit në Mbretërinë e Bashkuar , kjo sipas faqes Official Charts .

Coldplay anuloi disa shfaqje muzikore duke përfshirë atë në Capital Jingle Bell Ball në Londër këtë muaj, për shkak të COVID-19. Ata janë nominuar në kategorinë rock/alternativ në Brit Aëards të vitit 2022.

Klan News