Colella optimist për Partizanin: Kemi forcën për të reaguar

00:12 03/11/2022

Trajneri i Partizanit, Giovanni Colella kërkon që skuadra të harrojë sa më shpejt disfatën ndaj Egnatias dhe të kërkojë suksesin përballë Laçit. Kundër kurbinasve, italiani beson se të kuqtë do të reagojnë dhe të mbajnë pas rivalët në renditjen e Superligës.



“Nuk e kam në dorë sferën e kristalit. Nëse do ta kisha diçka të tillë nuk do të punoja këtu çdo ditë e çdo javë. Mendoj se skuadra ime është e re dhe ka shumë karakter. Momentalisht nuk është se më preokupon presioni nga Tirana dhe skuadrat e tjera. Ne do të përballemi gjatë gjithë sezonit me të njëjtët kundërshtarë dhe unë kërkoj mentalitetin, jo vetëm ndaj Laçit, por ndaj çdo skuadre tjetër”, ka thënë Giovanni Colella.



Tekniku italian pranoi se futbollistët duhet të rriten me tepër në aspektin e mentalitetit.



“Nuk është se ka ndryshim të madh mes Shqipërisë dhe Italisë. Këtu gjërat ecin me të njëjtat hapa. Sigurisht mentaliteti është shumë thelbësor. Si profesionist, mendoj se mentaliteti duhet të jetë evident dhe në rritje ditë pas dite. Pikërisht këtë po kërkoj. Nuk është se lojtarët nuk e kanë, por ata po përmirësohen ditë pas dite. Të gjithë kanë objektivin e tyre dhe të gjithë përpiqen që ta arrijnë”, është shprehur ai.



Partizani numëron 19 pikë në krye të Superligës, ndërsa Laçi gjendet e parafundit në kuotën e 11 pikëve.

Klan News