Coman ‘hajmalia’ për të fituar titullin

Shpërndaje







23:56 29/05/2023

Sulmuesi i Bayern ngre lart trofeun e 11 radhazi me tre skuadra të ndryshme

Kingsley Coman duket se është hajmalia e skuadrave që dëshirojnë për t’u shpallur kampion në Europë. Që kur bëri debutimin e tij si profesionist, sulmuesi francez ka arritur të ngre lart trofeun.

11 kampionate të fituara me tre ekipe të ndryshme, e fundit me fanellën e Bayern Munich. Me skuadrën franceze, Coman fitoi dy kampionate, tre me Juventusin dhe 8 të tjerë me Bayernin, duke plotësuar ecurinë spektakolare të fitoreve të kampionatit nga ana e lojtarit. Coman shënoi në fitoren e bavarezëve që sigloi triumfin e 11-të radhazi në Bundesligën gjermane.

Historia e 26-vjeçarit nisi që në sezonin 2012-2013, me francezin që luajti vetëm një sfidë me PSG-në, por vari në qafë medaljen e kampionit. Coman po përjeton edhe sezonin më të mirë me fanellën e gjermanëve. 26-vjeçari shënoi golin e 8-të në kampionat, performanca më e mirë e tij në 200 ndeshje si profesionist në kampionatet ku është aktivizuar.

Ecuri të ngjashme kanë edhe Manuel Neuer dhe Thomas Muller prej 11 trofe në po kaq sezone, por këto të fundit kanë arritur të kompletojnë një dekadë me medalje dhe trofe me një skuadër të vetëm, Bayern Munich.

Klan News