Conference League, mësohet fati i Partizanit dhe Laçit

Shpërndaje







13:22 14/06/2022

Pas shortit të Champions League është hedhur edhe ai për Conference League.

Partizani do të luajë kundër Saburtalo të Gjeorgjisë. Nuk do të udhëtojnë gjatë, lojtarët e Laçit. Ata do të luajnë me skuadrën e Iskra Danilovgrad nga Mali i Zi.

Ndeshjet e para të tyre do të luhen në Shqipëri më 7 Korrik./tvklan.al