Conte: Dua të fitoj Champions

23:54 07/03/2023

Trajneri i Tottenham kërkon kujdes në sfidën e kthimit të 16-ve ndaj Milan, beson te kualifikimi

Antonio Konte është rikthyer në stolin e Totenhemit për takimin e kthimit ndaj Milanit në të 16-at e Ligës së Kampioneve i rikuperuar pas operacionit kirurgjikal të kryer. Italiani tha se kishte mbilverësuar trupin e tij dhe nënvlerësuar ndërhyrjen.

Spurs janë në vend të katërt në Premier Ligë dhe suksesi i sezonit të tyre mund të varet nga kualifikimi në fazën pasardhëse të kompeticonit.

“Ne jetojmë për këto momente! Sepse kur presioni po rritet do të thotë që niveli i ekipit po rritet! Të mos të harrojmë se sezonin e kaluar ne luajtëm në Ligën e Konferencës, kurse aktualisht marrim pjesë në Ligën e Kampioneve Nëse më pyesni se a dua ta fitoj Ligën e Kampionëve, po ju them po! Pastaj është realiteti, të shikojmë ndeshje pas ndeshjeje. Rivali i radhës është Milani, e duhet t’i mundim me dy gola nëse duam që të shkojmë në raundin tjetër.”

Ndërsa sulmuesi i Spurs, Son Heung-min deklaroi se ishte i lumtur që Conte u rikthye pasi energjia e tij transmetohej edhe brenda grupit, e kjo është mjaft pozitive. Sfida e parë e luajtur në stadiumin “San Siro” përfundoi 1-0 në favor të kuqezinjve.

