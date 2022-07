Conte rraskapit futbollistët

23:30 12/07/2022

Tottenham në Seul për fazën përgatitore

Antonio Conte i ka sfilitur futbollistët e Tottenham në stërvitjen parasezonale që po zhvillon në Korenë e Jugut. Yjet e Tottenham Hotspur, Son Heung-Min, Harry Kane apo edhe të tjerë e kishin të vështirë duke shfaqur shenja stërmundimi.

Futbollistët e skuadrës londineze nuk e kishin përjetuar një stërvitje të tillë rraskapitëse para një ndeshjeje miqësore që do të zhvillojnë.

Në stadium ishin të pranishëm shumë shikues vendas të cilët ndiqnin edhe kapitenin e kombëtares së tyre Son. Sulmuesi shënoi 23 gola në Premier League për të ndarë çmimin Këpuca e Artë në Premier League bashkë me Mohamed Salah të Liverpool.

Tottenham e përfundoi në vendin e katërt sezonin e kaluar.

Tv Klan

These players have been training now for nearly 2 hours. Some have dropped to the floor (a number of times) but are simply told “get up and go again”.

I have NEVER seen players worked so hard during any pre-season. Even Kane and Son dropped expecting it was the last length! #COYS pic.twitter.com/61ZPRkNib2