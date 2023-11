“Copë mishi! Ku e dinte ai që ka lekë babai jot?”, Laureta ‘sulmon’ binjaken. Gjebrea zbulon shifrën e huasë

Shpërndaje







19:42 19/11/2023

Laureta u bë shkas që motra e saj binjake, Mirushja të njihej me ish-bashkëshortin e saj, Përparimin. Mirushja ndenji vetëm 4 muaj me të dhe Përparimi i kishte premtuar se do të jetonin në Zvicër por nevojiteshin para për procedurat.

Këto para Mirushja ia ka marrë familjes dhe ia ka dhënë ish-bashkëshortit. Pas 8 vjetësh ai nuk i ka kthyer ende dhe Laureta e ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për t’ia kërkuar. Ajo i thotë motrës se ajo ka vjedhur familjen dhe i ka treguar gjithçka ish-bashkëshortit.

Laureta: E lashë në shtëpi dhe iku, çau ferrat ai! Se ai ga, kjo shukat me lekë sikur ishim bankë ne aty! Edhe në bankë kur të shkosh ka ca rregulla, ai pse mos t’i merrte te banka atje në Kosovë, ku kishte punuar? S’ka turp ai! Futi babain tim edhe në kredi, edhe lekë me fajde! Ti rri aty si copë mishi, ti rri ashtu!

Mirushe: Unë rri si copë mishi?

Laureta: Copë mishi je! Copë mishi për mua! Po si s’tu dhimb babai yt moj? Po si s’tu dhimb vëllai jot?

Mirushe: Po ti ma gjete moj, ti! Mashtruesin!

Laureta: Unë s’të thashë hap barkun, shko vidh familjen!

Mirushe: Po çfarë barku hapa?

Laureta: Po barkun mi, ke hapur barkun! Ke bashkëpunuar me të!

Mirushe: Bashkëpunova unë kundrejt familjes time?

Laureta: Ku e dinte ai që ka lekë baba jot? Ku e dinte? I kërkon atij 80-vjeçarit?

Mirushe: Harroje se unë lekë s’kam, lekë s’të jap!

Laureta: Lekët do i gjesh!

Mirushe: Kam krijuar familje të re, mos më përçaj!

Ndërkohë, moderatori Ardit Gjebrea mban në dorë kontratën e huadhënies dhe zbulon se shuma e huadhënies është 42 mijë euro.

/tvklan.al