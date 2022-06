Covid-19: Asnjë humbje jete, 33 raste të reja në 24 orët e fundit

16:31 04/06/2022

Janë kryer 534 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 33 qytetarë, në këto bashki:

21 në Tiranë, 5 në Fier, 2 në Kamëz, nga 1 qytetar në Lezhë, Roskovec, Mallakastër, Vlorë, Sarandë,

Janë 277 qytetarë aktivë me Covid19 në gjithë vendin.

Aktualisht në spitalin COVID3 po marrin trajtim 5 pacientë. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2.

Janë shëruar 21 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 272,570 që nga fillimi i epidemisë./tvklan.al