Covid-19: Rriten ndjeshëm rastet e reja, 3 humbje jete në 24 orët e fundit

18:47 26/07/2022

Rastet e reja me Covid-19 janë rritur ndjeshëm në 24 orët e fundit pasi 1,666 qytetarë kanë rezultuar të infektuar me virusin. Fatkeqësisht, 3 persona e kanë humbur betejën me Covid-19, përkatësisht dy qytetarë nga Tirana të moshave 65-71 vjeç dhe një qytetar nga Shkodra 72 vjeç. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se janë kryer 3474 testime, ndërsa janë shëruar 1391 qytetarë.

Njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë:

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon: Janë kryer 3474 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 1666 qytetarë, në këto bashki:

634 në Tiranë, 112 në Durrës, nga 60 qytetarë në Fier, Lushnje, 55 në Elbasan, 53 në Shkodër, nga 47 qytetarë në Vlorë, Sarandë, Kuçovë, 44 në Berat, 43 në Kamëz, 34 në Korçë, 29 në Gjirokastër, nga 27 qytetarë në Divjakë, Dimal, 25 në Himarë, 24 në Tepelenë, 23 në Krujë, 22 në Vorë, 21 në Kavajë, 20 në Lezhë, 16 në Kurbin, nga 14 qytetarë në Shijak, Maliq, 13 në Mallakastër, 12 në Patos, nga 10 qytetarë në Vau i Dejës, Tropojë, Dibër, nga 9 qytetarë në Bulqizë, Delvinë, nga 8 qytetarë në Malësi e Madhe, Roskovec, nga 7 qytetarë në Fushë Arrëz, Selenicë, Pogradec, nga 6 qytetarë në Mirditë, Poliçan, Gramsh, nga 5 qytetarë në Kukës, Has, Librazhd, nga 3 qytetarë në Pukë, Rrogozhinë, Mat, Përmet, nga 2 qytetarë në Devoll, Skrapar, Peqin, nga 1 qytetar në Klos, Finiq, Libohovë, Dropull, Këlcyrë, Kolonjë, Cerrik.

Janë 9,269 qytetarë aktivë me Covid19 në gjithë vendin.

Aktualisht në spitalin COVID3 po marrin trajtim 30 pacientë. Në 24 orët e fundit ka tre humbje jete me Sars-Cov2: dy qytetar nga Tirana të moshave 65-71 vjeç, një qytetar nga Shkodra 72 vjeç.

Janë shëruar 1391 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 293,988 që nga fillimi i epidemisë./tvklan.al