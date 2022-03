Covid-19 tani më pak vdekjeprurës se gripi

14:08 12/03/2022

Financial Times: Ndikoi vaksinimi dhe Omicron

Covid-19 është tashmë më pak i rrezikshëm edhe se gripi i zakonshëm. Gjithçka falë Omikronit dhe vaksinimit. Në këtë përfundim arrin një studim i kryer nga analistët e prestigjiozes britanike Financial Times, që ka analizuar të dhënat e infektimeve në Britaninë e Madhe.

Statistikat e ditëve të fundit në Britaninë e Madhe tregojnë se në çdo 100 mijë të infektuar me Omikron, që dominon tashmë thuajse plotësisht mes infektimeve me koronavirus, vetëm 35 humbin jetën.

Ndërsa në çdo 100 mijë të infektuar nga gripi, aktualisht ndërrojnë jetë 40 persona, çka tregon se gripi merr 5 jetë më shumë për çdo 100 mijë banor se koronavirusi.

Në nisje të pandemisë, varianti Alfa në Britaninë e Madhe ishte 20 herë më vdekjeprurës se gripi, me mbi 1 mijë vdekje për 100 mijë banorë. Xhon Bërn Mërdok, eksperti i statistikave në prestigjiozen Financial Times shkruan në Tuiter se vaksinimi e ka reduktuar me 11 herë vdekshmërinë në raport me infektimet. Me 4 herë të tjera e ka reduktuar dhe Omikroni.

