Credins Online risia e Credins Bank

16:00 10/06/2022

“Çdo shërbim mund të kryhet pa vajtur në bank”

Të kryesh çdo veprim bankar nga shtëpia, puna apo me pushime. Është kjo risia teknologjike që ofron Credins Bank. Në fokus të veçantë të Credins është edhe transformimi i vazhdueshëm teknologjik, duke përmirësuar dhe automatizuar më tej proceset e brendshme për një eksperiencë sa më të bukur për çdo klient.

Credins Online është një aplikacion i thjeshtë në përdorim duke i dhënë mundësi çdo klienti për të patur bankën me vete në shtëpi, punë apo kudo ku ndodhet.

Credins Online është një eksperiencë ku çdo klient shijon kënaqësinë e përdorimit të shërbimeve bankare shume shpejtë dhe thjeshtë nga kudo ku ndodhet pa pasur nevojë të shkojë në bankë.

Transformimi i plotë i degëve aktuale të bankës drejt një banke digjitale, ku klienti finalizon me sukses, shpejt, dhe thjesht çdo transaksion bankar, do jete realiteti i prekshëm në Credins Bank ku çdo ditë po avancohet gjithmonë e më shumë me teknologjinë e kohës dhe trendeve inovative ndërkombëtare.

E krijuar në 2003 si banka e parë me kapital shqiptar, Credins vazhdon t’i qëndrojë besnike misionit të saj për të qenë zgjedhja numër një për shqiptarët dhe hapësirën shqipfolëse.

