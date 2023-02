Cremonese ëndërron Europa League

19:40 02/02/2023

E fundit në Kampionat, shkoi në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë

Me një befasi të konsiderueshme, Cremonese u kualifikua në gjysmëfinale të Kupës së Italisë. Një skuadër që deri më tani nuk ka arritur të asnjë fitore të vetme në Serie A, mundi të mposhtë Napolin në raundin e 16-ave dhe të kalojë Romën në çerekfinale të turneut, të dyja herët jashtë fushe.

Formacioni Lombard do ta përballet me Fiorentinën në aktin e parafundit të eventit dhe njëra nga dy skuadrat do të jetë finalistja e parë e turneut. Por çfarë ndikimi do të ketë kjo situatë në vendet e garave evropiane të klubeve të vitit të ardhshëm? Skuadra që fiton Kupën e Italisë merr pjesë direkt në fazën e grupeve të UEFA Europa League vitin e ardhshëm.

Në të kaluarën, rregullorja ofronte akses në Europa League për finalistin në Coppa Italia. Por rregullat kanë ndryshuar prej disa kohësh. E sigurtë është që njëra nga dy skuadrat ose Fiorentina ose cremonese do të jenë në finale dhe nëse dëshirojnë të tentojë sulmin në Evropë, duhet më parë të fitojnë kupën e Italisë. Për ta mësuar këtë duhet të presim deri më 24 Maj.

