Çrregullimi i vëmendjes tek fëmijët

Shpërndaje







14:09 15/11/2022

Psikologët: Problem i lindur dhe evidentohet me shpesh tek moshat e vogla

Vitet e fundit gjithnjë po del më në pah çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti tek fëmijët ose ndryshe ADHD, kjo edhe falë punës së specialistëve të fushës. Por kur mund të dyshojmë për një çrregullim të tillë?

“Përtej të qenit i lëvizshëm dhe i shkathët, kanë përqendrimin shumë të ulët, fakti që nuk ulet dot të bëjë detyrat, koha e punës së tij është shumë e shkurtër, ka nevojë të vazhdueshme të shpërqendrohet, ose vetë mendja e tij funksionon në këtë formë dhe në radhë të parë kuptohet ashpërsia e këtyre simptomave dhe frekuenca. Nëse kjo është e shpeshtë dhe fëmijën e pengon në mirëfunksionimin e jetës së tij të përditshme ose në shkollë, flasin shumë pa lejë, cënojnë orën e mësimit atëherë mund të jetë fjala për të dyshuar për një ADHD dhe për të bërë vlerësimet përkatëse”, ka thënë Lorela Garuli, psikologe.

Hiperaktiviteti është i lindur dhe ndeshet kryesisht që në moshë të vogël sipas psikologëve.

“Është e lindur, nuk është fjala vetëm për të qenë i lëvisshëm, është fjala për një tërësi kushtesh neurologjike që dëmtojnë dhe cilësinë e jetës konjunktive të fëmijës edhe socializmit të tij, të mënyrës se si komunikon etj. Janë dhe gjenetike, predispozita gjenetike është një faktor risku”, ka thënë Garuli.

“Zakonisht shfaqet në fëmijërinë e hershme, por bëhet më e dukshme në momentin që vijnë në shkollë dhe përballen me përgjegjësitë fmëijët”, ka thënë Oriola Heta Varosi, psikologe shkolle.

Nëse fëmijët që shfaqin çrregullim të vëmendjes lihen pa u trajtuar, do të kenë probleme sa i përket të mësuarit në shkollë.

“Nëse ne do i lëmë për një kohë të gjatë të pa diagnostikuar dhe të pa trajtuar, sigurisht që këta fëmijë, do të bien nga mësimet dhe do të kenë problematika në mësimdhënie. Por nëse ne i identifikojmë në kohë, kërkojmë mbështetje në kohë, i rehabilitojmë, i vendosim mësues ndihmës, sigurisht këta fëmijë ecin me ritmin e fëmijëve të tjerë”, është shprehur psikologia Oriola Heta.

Psikologët theksojnë që prindërit duhet të jenë të kujdesshëm me fëmijët hiperaktiv dhe duhet ti referojnë tek specialisti për trajtimin përkatës.

Klan News