Çuçi: BE do të japë 30 milionë euro për të mbështetur luftën kundër trafikimit të klandestinëve

Shpërndaje







18:04 03/11/2022

Ka zhvilluar punimet në Tiranë Ministeriali BE-Ballkani Perëndimor për Punët e Brendshme dhe Drejtësinë, i organizuar në Tiranë nga Çekia, vend që mban presidencën e radhës së Bashkimit Europian. Në përfundim të tij është zhvilluar një konferencë e përbashkët për mediat.

Gjatë fjalës së tij, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka dhënë detaje në lidhje me çështjet që janë diskutuar në këtë ministerial, ku ka veçuar sfidat me të cilat përballet vendi si pasojë e luftës së Rusisë në Ukrainë si dhe me luftimin e migracionit për emigrantët që vijnë nga Azia dhe Afrika dhe kalojnë në kufirin e Ballkanit Perëndimor në mënyrë të jashtëlizgjshme dhe kanë synim vendet europiane.

Bledi Çuçi: Për këtë bashkëpunim kaq të rëndësishëm si dhe mikeshën tonë për faktin se ka qenë një bashkëpunuese e jashtëzakonshme për të adresuar dhe përballuar të gjithë sfidat që BE dhe Ballkani Perëndimor do të kalojnë si rezultat i fenomeneve që po ndodhin sot në Europë. Tema e këtij forumi kishte lidhje me pasojat që ka sjellë dhe do të sjellë lufta e paprecedentë që po ndodh në Ukrainë, sulmi që Rusia ka bërë ndaj Ukrainës. Sot diksutuam për përballimin dhe mënyrën si do i qasemi të gjithë fenomeneve negative që vijnë si pasojë e kësaj lufte. Lufta në Ukrainë krijon një terren për krimin e organizuar dhe për rritjen e trafikut dhe këtu futet i gjithë trafiku, fenomene këto që pastaj pjedhin krime. Të gjithë u angazhuam t’i adresojmë së bashku si një komunitet europian, duke e parë të gjithë këtë sfidë si sfidë e kontinentit tonë.

Si çështje e dytë që u diskutua me një fokus ishte dhe migracioni i paligjshëm, një fenomen që ka ekzistuar dhe vazhdon. Sipas parametrave, ka pasur një rritje të fluksit të migracionit që vjen nga Azia dhe Afrika, angazhim që të adresojmë përpjekjet tona në lidhje me minimin e këtij trafiku. Vetëm duke bashkëpunuar mund t’i luftojmë këto fenomene negative. Për fushën e migracionit, nëpërmjet IPA, BE do të japë 30 milionë euro për të mbështetur luftën kundër trafikimit të klandestinëve.

Gjatë konferencës për mediat, Ministri i Brendshëm i Çekisë, Vit Rakusan ka vënë theksin tek rëndësia që i është dhënë në këtë forum numrit në rritje i emigrantëve të paligjshëm që hyjnë në BE përmes BP, për të cilat tha se tashmë është një çështje diskutimi.

Vit Rakusan: Jam shumë i kënaqur që ne mund të flasim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi dakord që është e nevojshme për të nënshkruar marrëveshjet status me Ballkanin Perëndimor. E rëndësishme është që duhet të punojmë për harmonizimin e vizave tuaja me ato të BE. Numri në rritje i emigrantëve që hyjnë në BE përmes BP është shumë i madh dhe kjo është një çështje tashmë diskutimi. Folëm për krimin e organizuar që ndikon flukset e emigrantëve sidomos përsa i përket trafikimit të qenieve njerëzore. Faleminderit për premtimet për të bashkëpunuar për këto sfida sepse muajt në vijim do të jenë sfiduese për të gjithë Europën. Jam i sigurtë se do ia dalim së bashku./tvklan.al