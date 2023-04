Çuçi: Jemi të vetmit që mund ta çojmë vendin përpara

21:01 30/04/2023

“Të ndahemi nga personazhet e së shkuarës”

Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Beratit, Bledi Çuçi kërkoi edhe një tjetër mandat për kryetarin aktual të Bashkisë së Skraparit, Adriatik Mema.

Gjatë një takimi me banorë të Çorovodës, Çuçi tha se socialistët janë të vetmit që mund ta çojnë Shqipërinë përpara.

“Është një konfirmim i mbështetjes tuaj dhe gjithçka që qeverisja e patisë socialiste dhe sigurisht Adirtiaku me 4 vitet e mandatit të parë ka bërë për Skraparin. Ne jemi të vetmit që mund ta vazhdojmë përpara dhe të vetmit që mund ta çojmë Shqipërinë përpara. Nuk ka krahasim kandidati jonë, kryetari juaj i tanishëm dhe ardhshmi me asnjë kandidat që do të sillte këtu opozita”.

Bledi Çuçi tha se vota për socialistët më 14 Maj është një mision për t’u ndarë një herë e përgjithmonë nga e shkuara që sipas tij përfaqëson opozita.

Adriatik Mema kandidon për kryetar të Bashkisë së Skraparit për një mandat të dytë.

