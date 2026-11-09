Rasti i transmetuar këtë të hënë, më 9 nëntor, në emisionin “Stop” lidhet me banorët e një pallati në Yzberisht, të cilët kanë denoncuar një zdrukthtari, që ushtron aktivitetin në garazhin e pallatit.
Ata ankohen për zhurmat dhe ndotjen e shkaktuar nga puna e subjektit, i cili, sipas tyre, operon pa orar dhe u ka kthyer jetesën në pallat në shqetësim të vazhdueshëm. Banorët thonë, se edhe depozitat e ujit po ndoten dhe ashensorin nuk e përdorin dot nga pluhuri.
Ata tregojnë se janë ankuar pranë bashkisë, Policisë Bashkiake dhe IKMT-së, por asnjë ndërhyrje nuk ka sjellë zgjidhje.
Pas verifikimeve, “Stop” konstaton, se zdrukthtaria, në pronësi të Hysen Myftarajt, nuk disponon leje për ushtrimin e aktivitetit.
I pyetur nga emisioni “Stop”, Myftaraj premton, se do të pajiset me leje, ose do të largohet nga pallati në muajin dhjetor.
/tvklan.al