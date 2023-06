Çudira në Vlorë: Punëtorët e mermerit rrihen në varreza!

Shpërndaje







11:55 03/06/2023

Çudirat në Vlorë s’kanë të mbaruar! Korrespondenti i “Aldo Morning Show” Albi, ka raportuar këtë të Shtunë një përleshje të pazakontë mes disa punëtorëve.

Këta të fundit merren me punimin e mermerit në varreza dhe e gjithë dhuna ka ndodhur po aty.

Aldo: Debat në varreza! Edhe këtë kishim mangët!

Albi: Po, po. Dhe kjo ka ndodhur për faktin se një biznesmen që merret me pjesën e këtyre mermerave, u ka ofruar punëtorëve që ta lënë punën dhe të afroheshin te ky sepse do i paguante më tepër. Ata nuk kanë pranuar dhe aty ka nisur debati që ka përfunduar duke u rrahur me njëri-tjetrin.

Aldo: Në varreza ë?

Albi: Kjo ka ndodhur sepse biznesmeni donte të nxirrte jashtë loje kundërshtarin./tvklan.al