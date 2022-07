Çudira te skuadra e Conference League

Shpërndaje







22:31 25/07/2022

Katër lojtarë të La Fiorita mungojnë ndaj Ballkanit për çështje pune

Humbja me poker golash, 4-0 në ndeshjen e shtëpisë ka zbehur shpresat e skuadrës së La Fiorita për të kaluar në turin e tretë të Conference League. Ndaj kampionëve të Kosovës, Ballkanit, 4 futbollistë të skuadrës nga San Marino do të mungojnë për shkaqe pune.

Ndryshe nga sa ishte menduar që ata nuk do ishin në Prishtinë për shkak të dëmtimeve apo pezullimeve, Lunadei, Zafferani, Vitaioli dhe Pellegrino nuk do udhëtojnë me skuadrën pasi janë në punë.

Një episod që tregon edhe njëherë se futbolli nuk është puna që sjell të ardhurat e mjaftueshme për të mbijetuar për lojtarët që aktivizohen në kampionatin e San Marinos, aq më tepër kur skuadra në total ka një vlerë prej 720 mijë Eurosh.

Me kualifikimin e paarritshëm, objektivi për skuadrën nga San Marino do të jetë shënimi i të paktën një goli ndaj ekipit të Ballkanit, të cilët nën drejtimin e trajnerit Ilir Daja arritën që të fitonin titullin kampion në Superligën e Kosovës dhe të siguronin kalimin e tureve në Conference League.

Klan News