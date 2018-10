ÇUKUR – EPISODI 1

“Çukur” (Gropa) është emri i një prej lagjeve më të rrezikshme të Stambollit, ku të gjithë njerëzit e cilësojnë njëri-tjetrin anëtarë të një familjeje të madhe që mbijetesën e siguron nga paratë e krimit.

Një histori rrënqethëse mbi dashurinë, familjen dhe komunitetin, bazuar tek një i ri që rikthehet në lagjen e tij të vjetër për të zëvendësuar të atin si kreu i një klani kriminal.

“Çukur” tregon historinë e Jamaçit nga familja influente Koçova që sundon Çukurin.

Kur Jamaç takon Senën, ai bie në dashuri me të dhe martohet brenda pak ditësh.

Në momentin që Jamaç mendoi se do të fillonte një jetë të re me njeriun e zemrës, mes tyre futet familja e tij, të cilën e kishte lënë pas për të jetuar i vetëm për disa vite me radhë.

A do ta ndjekë Sena Jamaçin në Çukur, ku ai do të vendoset në krye të familjes që rrezikon zhdukjen përballë armiqve të ashpër?