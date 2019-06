E gjithë depoja me armë tashmë është në duart e Jamaç. Çfarë do të bëjë ky i fundit me to?

Sena përballet përsëri më Mahsun. Çfarë do të thuhet kësaj here mes tyre?

Aliço i jep Jamaçit një dosje të rëndësishme. Për çfarë bëhet fjalë?

A do të funksionojë plani i Çetos për vrasjen e Salih?