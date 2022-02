Çukur – Episodi 393

Shpërndaje







21:00 19/02/2022

Çfarë do të kërkojë Xhaxhai nga Kullkan?

Jamaç dhe Efsun në gjëndje të rënduar psikologjike rrëfejnë vuajtjet e tyre.

Xhumali tenton të marrë me forcë shtëpinë e Aliços. Por çfarë do të ndodhë me të?