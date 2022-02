Çukur – Episodi 399

21:00 26/02/2022

Si do ta presë Xhaxhai faktin që operacioni i tij dështoi?

Cila do të jetë dhurata që Bilal ka për Jamaçin?

Ky i fundit përsëri tenton të marrë me forcë shtëpinë e Aliços. A do t’ia dalë ai kësaj here?

Xhaxhai ka një plan për të hequr qafe Xhelasunin.