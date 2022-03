Çukur – Episodi 408

23:00 13/03/2022

Jamaç dhe Xhumali arrijnë të sigurojnë armët e nevojshme për të shpëtuar Çukurin nga kthetrat e xhaxhait.

Por plani i tyre do të rrëzohet kur Vartolu do t’u vjedhë të gjitha armet atyre.

Çfarë do të ndodhë pas kësaj me banorët e Çukurit, ndaj kujt do të rendin ata?

Emi i jep një ultimatum xhaxhait.

Çfarë do të ndodhë me Jaseminin?