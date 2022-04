Çukur – Episodi 418

21:00 02/04/2022

Pas bisedës me Sulltanën, a do të mundet Efsun ta falë atë?

Pasi kapin Nedimin, krahun e djathtë të xhaxhait, Koçovalët tashmë të etur për hakmarrje arrijnë të gjejnë vendndodhjen e armikut te tyre.

Edhe pse i rrethuar nga të katër anët xhaxhai përsëri arrin të arratiset.

Çfarë do të ndodhë me Nedimin? Kujt do ja japë gjithë pushtetin e tij xhaxhai?