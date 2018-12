Aishe dhe Karaxha arratisen nga shtëpia me ndihmen e njerëzve të Vartolusë. Por çfarë do të ndodhë me ta?

Një përleshje e fortë do të ndodhë mes Vartolusë dhe Jamaç.

A do të mundet ky i fundit t’i tregojë se është në dijeni të gjithë të vërtetës?

Sena merr një tjetër surprizë nga Jamaç.

Vartolu nga njëra anë dhe Jamaç nga ana tjetër po përgatitën për një sulm…