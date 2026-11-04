Fituesja e çmimeve Tony, Grammy dhe Emmy, Cynthia Erivo, i është bashkuar kastit të filmit të ardhshëm biografik të ‘Universal’ për Snoop Dogg, duke portretizuar nënën e Tupac, Afeni Shakur.
Erivo i bashkohet ansamblit yjor të filmit, ku luajnë edhe Myles Bullock Be (si Dr. Dre), Lauren London (nëna e ndjerë e Snoop, Beverly Tate), Camron Jones (Tupac Shakur), Algee Smith (Warren G), Tre Hale (Suge Knight), Laya DeLeon Hayes (gruaja e Snoop, Shante Broadus), Olly Sholotan (Kurupt), Corey Champagne (Nate Dogg) dhe Jonica Booth (The Lady of Rage).
Afeni Shakur, ishte një anëtare e shquar e Partisë ‘Black Panthers’. E lindur në Karolinën e Veriut në 1947 si Alice Faye, ajo u zhvendos në Bronx me nënën e saj vetëm kur ishte 11 vjeç. Ajo iu bashkua grupit ‘Panthers’ pasi dëgjoi Bobby Seale të fliste në vitin 1968 dhe u martua me anëtarin tjetër të Black Panthers, Lumumba Shakur.
Craig Brewer do të drejtojë filmin “Snoop”, të cilin Universal e parashikoi për publikim në kinema më 6 gusht, e filmi bazohet në rishkrimin e tij të skenarit origjinal të Joe Robert Cole (“Black Panther”, “Wakanda Forever”).
Snoop Dogg po prodhon filmin “Snoop”, i cili do të përfshijë muzikë nga katalogu i tij i gjerë, së bashku me Brian Grazer të Imagine Entertainment (“8 Mile”), Allan Mandelbaum dhe presidenten e Death Row Pictures, Sara Ramaker.
“Snoop” është projekti i parë sipas marrëveshjes së përgjithshme të Death Row Pictures me NBCUniversal Entertainment and Studios. Zëvendëspresidenti i lartë i zhvillimit të prodhimit, Ryan Jones, dhe drejtori i zhvillimit, Tony Ducret, do të mbikëqyrin projektin për studion.
Sa i përket aktores Erivo, ajo së fundmi prezantoi filmin “Saturday Night Live: UK” dhe luajti në filmat “Wicked” dhe “Wicked: For Good”.
Ajo fitoi nominimet për çmimet Golden Globe, SAG, Critics’ Choice, NAACP, BAFTA dhe Academy Award për portretizimin e saj të Elphaba. Më pas, ajo ishte producente ekzekutive dhe luan në adaptimin filmik të “Prima Facie”. Filmi u shfaq premierë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto të këtij viti.
Gjithashtu luan në filmin “Children of Blood and Bone”, me regji nga Gina Prince-Bythewood. Në film përfshihen Viola Davis, Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, Amandla Stenberg, Damson Idris, Regina King dhe Lashana Lynch, dhe do të premierë më 15 janar.
/tvklan.al