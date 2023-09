Daily Mail: Shqipëria, destinacion në trend për pushime

16:07 14/09/2023

I referohet studimit të kryer mbi qiratë e banesave

Shqipëria është destinacioni i duhur për pushuesit britanikë. Kështu shkruan prestigjiozja Daily Mail që rekomandimin e saj e bazon në një studim të kryer në disa prej faqeve me të njohura të udhëtimeve.

Tabloidi britanik Daily Mail nënvizon faktin se Shqipëria është kthyer në trendin botëror të destinacioneve për të huajt.

Media prestigjioze i referohet një studimi dhe rekomandon pushuesit britanikë që dëshirojnë pushime të lira të shkojnë në Ballkan.

Përmes faqes së njohur të udhëtimeve Airbnb aty ku regjistrohen prona të cilat jepen për të pushuar, turistëve do t’u kushtojë një natë mesatarisht 40 Paund. Hulumtimi nga kompania AirDNA, i cili monitoron çmimet në faqet e njohura si Vrbo dhe Airbnb, zbuloi se çmimet e akomodimit për një natë janë rritur me më shumë se 15 për qind në të gjithë Evropën.

Po pavarësisht kësaj, turistët sërish mund të gjejnë destinacione të lira, duke nisur nga Moldavia ku mund të flesh me 40 Paund në natë, në Maqedoninë e Veriut me 41 Paund, në Kosovë me 42 Paund në Shqipërinë me 52 Paund dhe Serbi me 54 Paund.

Në artikulli thekson se çmimet në këto destinacione variojnë sipas stinës. Në Shqipëri, udhëtarët paguajnë më shumë gjatë muajve të verës në krahasim me muajt e tjerë.

Nëse buxheti është parësori për udhëtarët rekomandohet që Shqipëria të vizitohet muajt e tjerë të vitit atëherë kur edhe vizitorët mund të gjejnë edhe oferta më të mira.

