Dakoda Johnson e përzgjedhura e Sony Pictures

22:40 05/02/2022

Pas suksesit të madh të “Spider-Man: No Way Home”, kompania gjigande, Sony Pictures, po kërkon të zgjerojë personazhet e “Marvel”-it, kësisoj duke e bërë pjesë të saj aktoren e njohur, Dakota Johnson.

Johnson, e cila famën botërore e fitoi kur u paraqit në rolin kryesor të filmit “Fifty Shades of Grey” duke i magjepsur shikuesit me skenat erotike, do të jetë femra e parë superhero në filmat e “Spider-Verse”.

Që nga viti 2019, burime të ndryshme treguan se Sony Pictrues po punonte në zhvillimin e një filmi të përqendruar në Madame Web.

Raporti i ri tregon po ashtu se projekti ka vazhduar të ecë përpara dhe se është çështje kohe që të publikohen më shumë detaje rreth vizionit që Sony Pictures ka për këtë personazh në botën e kinemasë.

