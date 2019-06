Dalin dëmet zyrtare nga tërmeti

Tërmeti i fuqishëm prej 5.3 ballë që goditi Korçën shkatërroi plotësisht 121 shtëpi. Është ky bilanci zyrtar që arriti shtabi i Emergjencave Civile në qytetin juglindor. 65 prej këtyre banesave janë në fshatin Floq, 34 në Qafëzez dhe 22 të tjera në Vidohovë.

Prefekti i Korçës Dhori Spirollari tha se autoritetet lokale po diskutojnë nëse këto ndërtesa do të rindërtohen apo do të zhvendosen në troje të tjera. Prefekti paralajmëroi komisionerët e vlerësimit të mos bëjnë vlerësime të gabuara të dëmeve, me qëllim përfitimet politike.

Tv Klan