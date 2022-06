Dalin notat e provimeve me zgjedhje, Kushi sqaron dyshimet për testin e Biologjisë

09:00 27/06/2022

Ditën e sotme janë publikuar notat e provimeve me zgjedhje. Mësohet se tek ky provim kanë ngelur 1144 maturantë. 128 të tjerë kanë rezultuar ekselentë pasi kanë marrë notën 10.

Ndërkohë Ministrja e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi i ka dhënë përgjigje dyshimeve të shfaqura për provimin e Biologjisë.

Pas një pune konsultuese dhe vlerësuese intensive disa ditore me mësues dhe ekspertë të fushës, u bë vlerësimi i cilësisë së testit.

Kushi shprehet se shumë prej maturantëve kanë shkëlqyer, madje përtej pritshmërive, duke vërtetuar që testi ka qenë një matës i mirë i përgatitjes së gjithsecilit.

Ministrja thekson se pas vlerësimit të bërë, është konfirmuar që testi nuk ka asnjë gabim shkencor dhe pyetjet janë hartuar sipas niveleve të vështirësisë për të diferencuar secilën notë.

“Ju konfirmoj që testi nuk ka asnjë gabim shkencor dhe pyetjet janë hartuar sipas niveleve të vështirësisë, për të diferencuar secilën notë, e për të mos penalizuar as nxënësit e shkëlqyer, por për të vlerësuar të gjithë sipas punës e meritës. Nisur nga shqetësimet tuaja, kemi punuar ditë e natë me mësuesit vlerësues për të garantuar shpalljen e rezultateve, me cilësi të lartë dhe në kohë sa më të shpejtë”, u shpreh ndër të tjera ministrja./tvklan.al