Dalin pamjet e vendosjes së tritolit në lokalin e 24-vjeçarit në Kamëz

15:45 18/11/2023

2 autorët u fiksuan nga kamerat. Pronari: S’kam konflikte

Këto janë pamjet e vendosjes së sasisë së tritolit në bar kafen e 24 vjeçarit, Oltjan Muçajt në Kamëz.

Siç mund të shihni në këtë video të siguruara nga Tv Klan, një makinë tip “Audi” shfaqet përpara lokalit në pronësi të të riut dhe njëri prej autorëve zbret me lëndën plasëse në dorë.

Pasi e vendos me shpejtësi në pjesën e jashtme të biznesit të Oltjan Muçajt ai futet sërish në makinë dhe largohet me shpejtësi së bashku me shoferin e saj.

Ngjarja u regjistrua rreth orës 04:25 të mëngjesit të kësaj të shtune në rrugën “Donald Trump”, ku nga shpërthimi u regjistruan vetëm dëme materiale në fasadën e jashtme të lokalit.

Vetë 24-vjeçari, që zotëron bar kafen e marre me qira është shprehur përpara hetuesve se nuk ka konflikt me njeri dhe se nuk ka dijeni se kush mund t’ia ketë vendosur tritolin tek biznesi i tij.

Grupi hetimor dyshon se ngjarja ka patur si qëllim kërcënimin e Oltjan Muçajt, ndaj policia dhe prokuroria po verifikojnë nëse i riu ka patur ndonjë konflikt në të shkuarën.

Për identifikimin e autorëve grupi hetimor shpreson tek pamjet e kamerave të sigurisë të cilat kanë fiksuar lëvizjet e tyre.

