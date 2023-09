Dalin pamjet e vrasjes së Laert Kekës, u krye nga 3 veta

15:54 10/09/2023

Për atentatin, policia ka shoqëruar 8 persona

Këto janë pamjet e kapura nga një kamera sigurie në zonën ku ndodhi vrasja e 41-vjeçarit Laert Keka, ku dallohen jo shumë qartë disa persona të vrapojnë.

Nga skema e ringritur nga hetuesit, autorët qëllojnë nga brenda makinës, duke bërë që qytetarët që ishin aty, të largohen me vrap. Në pamje duken 3 persona që largohen me shpejtësi dhe i fundit, është viktima. Makina e autorëve kthehet me indietro dhe qëllon sërish.

Për ngjarjen u shoqëruan gjatë ditës për t’u marrë në pyetje të paktën 8 persona, dëshmitarë okularë dhe persona të tjerë të cilët kanë pasur konflikte të hapura me 41-vjeçarin.

Teksa në makinën me targa italiane, e përdorur nga autorët që dyshohet të jenë 3, e cila u gjet e djegur në fshatin Kotë disa minuta pas ngjarjes, është gjetur një armë zjarri kallashnikov.

Policia po mundohet të ringrejë itinerarin e lëvizjes së autorëve nëpërmjet kamerave të sigurisë, të cilat janë të shumta në zonë.

Ngjarja e rëndë u regjistrua rreth orës 21:50 në lagjen “29 Nëntori”, teksa Laert Keka, i njohur edhe me emrin Leartiad Lekaj, ishte duke lëvizur me këtë motor.

Ndaj tij është qëlluar me breshëri kallashnikovi dhe ka marrë 6 plumba në kokë dhe trup. Edhe pse sipas skemës së ringritur nga Policia, 41-vjeçari është munduar të mbrohet, trupi i tij është gjetur i pajetë disa metra larg motorit.

Laert Keka është i njohur për policinë pasi vite më parë ka qenë i dyshuar si i përfshirë në një grabitje me pasojë vdekjen në Vlorë. Çështje për të cilën fillimisht është dënuar nga dy shkallë të Gjyqësorit me 22 vite burg, por dënimi është prishur në 2005 nga Gjykata e Lartë.

