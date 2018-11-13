DANCE WITH ME ALBANIA 5

Rashel Kolaneci dhe Seldi Qalliu
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Monika Luboja dhe Donald Veshaj
Leila Kraja dhe Robert Berisha
Kiara Tito dhe Sazan Guri
Eni Jani dhe Genc Fuga
Anjeza Maja dhe Romeo Veshaj
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Shpallja e fituesit!
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