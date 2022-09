“Dance With Me Albania” nisi fuqishëm! Të gjithë para ekranit të Tv Klan në natën e parë të spektaklit

00:04 20/09/2022

Dance With Me Albania nisi me sukses sezonin e 7-të në televizionin e ekranit më të madh të shqiptarëve, në Tv Klan.

Spektakli nisi me trupën e balerinëve profesionistë të Tv Klan nën drejtimin e koreografes së njohur Enada Hoxha.

10 personazhe të njohur të artit, sportit dhe showbizit shqiptar së bashku me partnerët e tyre në kërcim, dhuruan emocione të forta për publikun.

Valon Shehu, Anita Haradinaj, Andi Lila, Orgesa Zaimi, Arbnora Ademaj, Igli Zarka, Arta Nitaj, Kastro Zizo, Luiza Gega dhe Cindy Marina shkëlqyen në këtë natë të parë të spektaklit.

Vlerësimet u dhanë nga juria prestigjioze e Dance With Me Albania; Ilir Shaqiri, Klaudia Pepa dhe Ermal Mamaqi.

Në fund të mbrëmjes, asnjë prej konkurrentëve nuk u eliminua. Ndërsa si çifti më i mirë u vlerësua Cindy Marina me Dionin.

Surprizat nuk përfunduan këtu. Në puntatat e ardhshme tw Dance With Me Albania do të ketë konkurrentë të tjerë që do t’i shtohen spektaklit. Një nga këto emra u përmend edhe Beatrix Ramosaj.

Një spektakël i garantuar nën drejtimin e regjisores së mirënjohur Vera Grabocka dhe moderatores Alketa Vejsiu.

Ilir Shaqiri i jep shans të dytë konkurrentëve, nata e parë e DWMA mbyllet pa eleminime

Spektakli i vallëzimit “Dance With Me” startoi këtë të hënë në Tv Klan. Ky spektakël solli edhe njëherë shumë emocione për të gjithë. Muzika, vallëzimi dhe batutat nuk munguan përgjatë gjithë mbrëmjes.

Në spektaklin e natës së sotme u vlerësua si mbretëresha e natës së parë të “Dance With Me” Cindy Marina, ndërsa në rrezik për eleminim u vunë tre konkurrentë; Anita, Andi dhe Arbnora. Por për natën e parë të këtij spektakli ishte rezervuar një surprizë e bukur për gjithë pjesëmarrësit, nuk pati eleminime.

Alketa Vejsiu: Kush eleminohet ju lutem Ilir Shaqiri?

Ilir Shaqiri: Kush eleminohet?

Alketa Vejsiu: Do të ndihmoj ta komunikoj unë, se unë i them më ëmbël eleminimet.

Ilir Shaqiri: Unë mendoj se është nata e parë dhe si nata e parë që është unë mendoj se të gjithë duhet të kenë shansin ta tregojnë veten në një kërcim të dytë.

Beatrix Ramosaj pjesë e Dance With Me në Tv Klan?

Beatrix Ramosaj mund të jetë pjesë e spektaklit Dance With Me në Tv Klan në këtë edicion të 7-të.

Prezantuesja Alketa Vejsiu është shprehur se do të ketë hyrje të reja dhe surpriza në puntatat e radhës së spektaklit.

Ka qenë Ermal Mamaqi, si anëtar i jurisë, ai i cili pyeti nëse do të jetë Beatrixi. Alketa ftesën e la të hapur për bukuroshen nëse dëshiron të bëhet pjesë e këtij spektakli.

Alketa Vejsiu: Do të kemi hyrje të breja në këtë formacion.

Ermal Mamaqi: Do vijë Beatrixi?

Alketa Vejsiu: Nuk e dimë në do vijë Beatrixi.

Ermal Mamaqi: Aman Beatrix nëse na dëgjon të lutem hajde.

Alketa Vejsiu: Gjithçka mund të ndodhi. Beatrix Ramosaj mund të kërcejë këtu në DWMA, mirë se të vijë.

Ermal Mamaqi komplimenton aktoren: Je një nga gratë më të bukura shqiptare pas gruas time

Pas performancës së Arbnora Ademajt në “Dance With Me” në Tv Klan, në momentin që producenti i njohur dhe njëkohësisht anëtari i jurisë i këtij spektakli, Ermal Mamaqi ka komplimentuar aktoren duke i thënë se është “një nga femrat më të bukura shqiptare, pas bashkëshortes së tij, Amit”. Pas deklaratës së tij, kryetari i jurisë Ilir Shaqiri e ka mbështetur plotësisht teksa ka komplimentuar dhe ai Amin.

Ermal Mamaqi: M’u duk shumë mirë, ishte në ritëm, dhe nëse nuk e kap ndonjë hap nuk ka problem. Por m’u duke si një Miss që di shumë mirë balet dhe mund të them se deri tani, Arbnora është një nga femrat më të bukura shqiptare pas gruas time. Pas gruas time.

Ilir Shaqiri: Sigurisht që Ami është super Ami.

Ermal Mamaqi: Ore Ilir, ti ke ardhur për të komentuar gruan time, apo gruan e tjetrit?

Ilir Shaqiri: Nuk mbulohet dielli me shoshë. Ta kam thënë 100 herë, kështu që rri rehat.

Ermal Mamaqi: Po rri, se e shoh vetë unë Amin. Ti shih Arbnorën, unë të shoh ty.

“Mbanim frymën kur Andi fuste golin, tani do mbajmë frymën kur të fusi këmbën”, Ermal Mamaqi “thumbon” Lilën

Andi Lila ishte një nga konkurrentët e spektaklit më të madh të vallëzimit “Dance With Me”, i cili startoi këtë të hënë në Tv Klan. Lila është një nga futbollistët më popullor e të dashur të tifozerisë shqiptare. Për të kjo eksperiencë është e jashtëzakonshme, por çfarë e bën më të pazakontë pjesëmarrjen e tij është arsyeja që e ka nxitur të vij në këtë spektakël. Mes batutave me Alketa Vejsiun ai zbulon se ka qenë pikërisht Ermal Mamaqi arsyeja pse ai vendosi të vallëzojë në “Dance With Me”.

Alketa Vejsiu: Ka ardhur dhe ka pranuar me kënaqësi ftesën, komentatori i “OverSport”, baba i dy fëmijëve, bashkëshort i shkëlqyer vjen edhe të vallëzosh, kjo po që është sfidë.

Andi Lila: Është kënaqësi e madhe e pranova këtë eksperiencë të re në jetën time. Është një sfidë e re. Duke parë Ermal Mamaqin që ka ndryshuar shumë profesione thashë po bëjë edhe unë një profesion të ri.

Alketa Vejsiu: Ermal Mamaqi ka kaluar edhe një tjetër sfidë tjetër me shumë sukses ka humbur plot 6 kilogram për t’u bërë pjesë e “Dance With Me”. E kishte detyrë dhe e mbërriti.

Ilir Shaqiri: Kur të iki do jetë më i dobët se Alketa.

Ermal Mamaqi: Mund të flas unë meqë m’u drejtua Andi? Andi ecën shumë bukur. Përtej shakave ne jemi mësuar të mbajmë frymën kur Andi fuste golin, tani do mbajmë frymën kur Andi të fusi këmbën. Mu kujtua një shoku im që sa herë kërcente, gjen kështu dhe fut këmbën. Më respekt për jurinë! Kaq po them.

“Mos u ngopsh”, Ermal Mamaqi ka një urim ndryshe për kampionen e Europës, Luiza Gega

Pas performancës së kampiones së Europës, Luiza Gegës, në spektaklin “Dance With Me” në Tv Klan, një urim mjaft special për të ka dhënë dhe anëtari i jurisë, producenti Ermal Mamaqi. Mes batutash, Mamaqi e ka uruar Gegës me fjalët: Mos u ngopsh.

Ermal Mamaqi: Dhe unë si të gjithë ne këtu jemi të nderuar nga kampionja. Më pëlqeu shumë mbyllja e koreografisë, ishte një ndërthurje mes sportit dhe baletit.

Ilir Shaqiri: E di ti si quhet ajo padjeshka? Çfarë emri do t’i vendosje ti asaj padjeshkës që bëri Luiza në fund fare?

Ermal Mamaqi: Hedhja e madhe.

Ilir Shaqiri: Padjeshkë e kapur në ajër.

Ermal Mamaqi: Ajo që unë dua të inkurajoj kampionen tonë është që ti kur bën një garë, do të fitosh një garë tjetër, ti vendos një rekord dhe po mendon tani për rekordin tjetër dhe pse jo të vendoësh këtu edhe disa rekorde të tjera. Ai urim që të jap unë ty është: Mos u ngopsh. Iu them të gjithëve në trajnimet e mija. Mos u ngopsh, mos ndalo.

Kampionia e Europës, Luiza Gega pas performancës është shprehur mjaft e lumtur që ndodhet në spektaklin “Dance With Me” teksa ka thënë do të mundohet të japë më të mirën.

Luiza Gega: Sporti për mua nuk ka marrë fund, kam objektivat e radhës. Jam shumë e lumtur që sonte ndodhem pranë jush. Ndihem vërtetë e lumtur të jem këtu. Unë mundohem të jap më të mirën këtu. Është eksperienca e parë ndryshe që unë bëj në jetën time. Do të përpiqem që ta shijoj në maksimum.

Ermal Mamaqi ‘thumbon’ Cindy Marinën: Vjehrra jote është ëndrra e çdo nuseje

Cindy Marina, modelja e njohur që la SHBA-në për të ndjekur ëndrrat e saj në Shqipëri, është tashmë një nga figurat e dashura të ekranit. Por edhe pse e krahasuar me kukullat e ëmbla, duket se kjo nuk e shpëton nga ‘thumbat’ e anëtarit të jurisë së ‘’Dance With Me’’ në Tv Klan, Ermal Mamaqit. Jeta e saj sentimentale ka qenë mjaft e komentuar kohët e fundit pasi bëhet fjalë për një lidhje me djalin e Jozefina Topallit, por asnjëri prej tyre nuk ka ndarë diçka më tepër.

Ermal Mamaqi: Prit se nuk e ke dëgjuar akoma se ç’do them se kam fjalët më të këqija për këtë.

Cindy Marina: E pres.

Ermal Mamaqi: Jo ç’mund të them se Sindi ishte si një Barbie në skenë, elegante, sigurisht Dioni ka meritat e veta që e bëri të ndihet e tillë. Djali im, Joeli është këtu në skenë dhe përpara se të fillonte më tërhoqi nga mënga, më pyeti “princeshë është kjo?” Sindi duket si ato kukullat. Padyshim që Sindi është ëndrra e çdo vjehrre. Nuk e di tani a je e fejuar apo… se bëj shaka se e di, mos u përgjigj. E di. Ndoshta vjehrra jote është ëndrra e çdo nuseje.

Alketa Vejsiu: Ke unazë në dorë?

Cindy Marina: Jo, nuk kam.

Alketa Vejsiu: Nuk ka unazë në dorë.

Cindy Marina: Tani kam ardhur veç me varësen dhe vathët e mi. Unazë nuk kam.

Igli Zarka: Jam si cjapi te kasapi, Ilir Shaqiri ia kthen “pa doreza”

Igli Zarka u shfaq në një Paso Doble të zjarrtë në mbrëmjen e parë të spektaklit “Dance With Me” në Tv Klan. Akoma më ngacmuese se vallëzimi, është atmosfera mes tij dhe Ilir Shaqirit pas përplasjeve të herëpashershme. Gjithsesi, ndërsa Igli thotë se ndodhet si “cjapi te kasapi”, Iliri nuk ka vendosur ta “therë”.

Alketa Vejsiu: Si ju duk performanca, Ermal?

Ermal Mamaqi: Mirë, do lë Ilirin të flasë.

Alketa Vejsiu: Ilir, ka disa filma biografikë shumë të bukur për balerinë të famshëm në botë. Njëri prej më të bukurve është ai për Nurejevin, “White Crow” më duket. Do kishe dëshirë ti Igli të luaje një rol besoj, rolin e jetës të një balerini të famshëm. E ka luajtur një ukrainas mesa mbaj mend apo jo?

Igli Zarka: Në qoftë se do ishte ky ritëm do më duhej 1 vit për të dalë një minutë në audicion.

Ilir Shaqiri: Ndoshta do duhej të prisje dhe pak më shumë.

Alketa Vejsiu: Si është klima mes teje dhe Ilir Shaqirit që nga ato kohë të vjetra?

Igli Zarka: Shumë mirë. Më fal po më merret fryma. Është shumë emocion.

Alketa Vejsiu: Paqe dhe harmoni, kudo ka paqe dhe harmoni në Shqipëri.

Ermal Mamaqi: Në fakt kjo është tema e këtyre ditëve sepse dhe mami im ka qenë shumë e merakosur. Mami në fakt ka qenë fanse e Ilirit dhe gjithë meraku është tani si do reagojë Iliri me Iglin.

Igli Zarka: Edhe meraku im ky ishte se jam si cjapi te kasapi.

Ermal Mamaqi: Mamaja po shikon tani dhe shumë mama të tjera që e kanë këtë merak.

Ilir Shaqiri: Pa doreza, mendoj që ti ke bërë një punë më të mirë se sa ajo që prisja.

Arta Nitaj: Mendoj se kam gabuar profesion

Pak muaj më parë u bë pjesë e komentimeve të shumta në rrjetet sociale. Është fjala për modelen Arta Nitaj, e cila është konkurrente në Dance With Me Albania në Tv Klan.

Në fjalën e saj, Arta Nitaj është ka thënë se ndihet vërtetë mirë kur kërcen dhe se ka gabuar në profesion.

Arta Nitaj: Faleminderit që më keni dhënë mundësinë të jem pjesë e këtij emisioni kaq të mrekullueshëm. Mendoj që kam gabuar profesion ose pasion ose hobi, çfarëdo që mund t’i them, se e dua aq shumë kërcimin saqë jam shumë e emocionuar.

Ermal Mamaqi: Ti e ke vetë lëkurën kështu apo ke bërë solar apo plazh?

Arta Nitaj: Jam vetë, kam bërë solar dhe plazh.

Ermal Mamaqi: Duket si braziliane e vogël.

Ilir Shaqiri: Origjina të intereson.

Ermal Mamaqi: Desha të dija si ta bëjmë dhe ne trupin si Arta.

Alketa Vejsiu: Duhet të shkosh në Brazil.

Ermal Mamaqi: Në Brazil ose Dubai.

Alketa Vejsiu: Po me Dubain ç’kishe tani?

Ermal Mamaqi: Ka shumë nxehtësi atje.

“Ermali ka humbur plot 6 kilogram për tu bërë pjesë e DWMA”, Alketa tregon të fshehtën e Mamaqit

Sonte në Tv Klan ka startuar spektakli më i madh i kërcimit “Dance With Me”. Me një juri të përbërë nga dy balerinë profesionistë si Ilir Shaqiri dhe Klaudia Pepa sigurisht që profesionalizmi vihet re dhe duke ditur që Ermal Mamaqi do jetë anëtari tjetër i jurisë të gjithë prisnim batuta nga ky spektakël. Batuta të cilat sigurisht ai nuk i kurseu.

Ermali duket se është përgatitur me mjaft dëshirë për “Dance With Me”, aq sa për spektaklin ai humbi plot 6 kilogram. Këtë të fshehtë na e zbuluan ish-futbollisti Andi Lila konkurrent në “Dance With Me” së bashku me Alketën.

Andi Lila: Është kënaqësi e madhe e pranova këtë eksperiencë të re në jetën time. Është një sfidë e re. Duke parë Ermal Mamaqin që ka ndryshuar shumë profesione thashë po bëjë edhe unë një profesion të ri.

Alketa Vejsiu: Ermal Mamaqi ka kaluar edhe një tjetër sfidë tjetër me shumë sukses ka humbur plot 6 kilogram për tu bërë pjesë e Dance With Me. E kishte detyrë dhe e mbërriti

Ilir Shaqiri: Kur të mbaroj ky program do jetë më i dobët se Alketa.

Ermal Mamaqi: Mund të flas unë meqë m’u drejtua Andi? Andi ecën shumë bukur. Përtej shakave ne jemi mësuar të mbajmë frymën kur Andi fuste golin, tani do mbajmë frymën kur Andi të fusi këmbën. Mu kujtua një shoku im që sa herë kërcente, gjen kështu dhe fut këmbën. Më respekt për jurinë! Kaq po them.

Netflix do të flasë shqip! Arbnora Ademaj jep lajmin e bukur në “Dance With Me”

Arbnora Ademaj, aktorja e njohur shqiptare që po shkëlqen në fushën e aktrimit dhe jashtë vendit, ka ardhur në Dance With Me në Tv Klan si konkurrente. Ademaj ka treguar se ka lënë 2 projekte të rëndësishme në Turqi për t’u bërë pjesë e spektaklit.

Alketa Vejsiu: Ke disa të reja shumë interesante nga fusha e kinemasë atje ku je integruar plotësisht me disa surpriza që mund t’i shpallim për publikun.

Arbnora Ademaj: Është një kënaqësi e jashtëzakonshme për të qenë pjesë e këtij spektakli. Për të qenë pjesë e këtij spektakli kam anuluar 2 projekte në Turqi dhe kam ardhur enkas për këtë projekt këtu.

Arbnora bëri një përshëndetje në turqisht duke iu uruar të gjithëve një mbrëmje të këndshme teksa ka shtuar se “në këtë skenë do të bëhet tërmet”. Arbnora Ademaj ka treguar detaje të reja rreth karrierës së saj teksa ka dhënë lajmin e mirë se në Netflix do të flasë shqip.

Alketa Vejsiu: Kemi një lajm shumë interesant. Ti do të jesh shumë shpejt në një film i cili do të debutojë në Netflix apo jo sepse produksionet turke po shkëlqejnë në Netflix së shpejti, apo jo? Do të kemi Arbnorën shumë shpejt në Netflix.

Ermali Mamaqi: Ky është një lajm shumë i mirë. Të punosh në këto produkte është vërtetë një nder, unë e di shumë mirë që kinematografia është shumë e zhvilluar dhe patjetër që Arbnora është për t’u patur zil.

Arbnora Ademaj: Një gjë mund ta zbuloj për publikun shqiptar. Përveçse do të jem në Netflix do të flas dhe shqip, kjo është më e bukura e gjithë kësaj.

Orgesa Zaimi mesazh të fortë në DWMA për vajzat shqiptare: Mund t’ia dilni

E kemi parë si këngëtare por sot do ta shohim si balerinë. Është Orgeza Zaimi, konkurrente në Dance With Me Albania në Tv Klan.

Në përfundim të performancës ajo ka dhënë një mesazh të fortë për vajzat dhe gratë shqiptare.

“Kur kam qenë e vogël kam pasur ëndërr të bëhem balerinë, kështu që faleminderit ju që ma plotësuar këtë ëndërr. Çdo gjë arrihet kur ke njerëz që të përkrahin, kur ke fuqi, kur ke energji dhe është një mesazh për të gjitha vajzat shqiptare mund t’ja dilni të bëheni të pavarura, të forta nëse punoni dhe jeni të zonjat e vetes tuaj”, tha Orgesa Zaimi.

“Mos përdorni steroide”, Valon Shehu rrëfen sfidën me veten

Valon Shehu hapi siparin e performancave të “Dance With Me” në Tv Klan. Me një mambo ekzotike dhe sensuale, ai dhe partnerja e tij ndezën skenën. Pas performancës, artisti rrëfeu edhe një pjesë të tij, të fshehur pas fizikut të formuar, duke dhënë një mesazh të fortë për të rinjtë.

Alketa Vejsiu: Ke bërë punë shumë të mirë me baletin, por edhe me trupin. Ke vite që ushtrohesh fort në palestër, mund të japësh një mesazh për të gjithë të rinjtë.

Valon Shehu: Kam ushtruar më përpara me bodybuilding, por e kam lënë prej një viti dhe mendoj që arsyeja që vendosa të pranoja të isha pjesë e “Dance With” Me është që doja ta sfidoja veten sepse kjo është si gjysmë palestre. Megjithatë, mos përdorni bodybuilding dhe steroide se vallëzimi është shumë më natyral, shumë më i mirë.

Alketa Vejsiu: Më kujtohet Michelle Obama kur bëri një herë një fushatë për gjithë popullatën amerikane Let’s Move (Le të Lëvizim). Është bukur të kesh një jetë në lëvizje apo jo? Ju që jeni balerinë dhe jetoni gjithë kohës në lëvizje mund të na thoni diçka më shumë dhe pastaj të komentoni Valonin dhe balerinën.

Klaudia Pepa: Të mbash trupin në formë, të kesh lirinë e të kërcyerit, të shfryhesh, të kesh momentet në sallën e baletit është gjëja më e bukur për mua, kështu që edhe për ju do të jetë shumë, shumë e bukur. E nisëm, mambo, salsa, çfarë të them unë për këtë, miks sensualiteti, shumë, shumë bukur, nisi spektakolare, bravo!

Ilir Shaqiri: Secili prej tyre është klas në karrierën që ka, zanatin, profesionin, pyetja është a do jenë klas edhe në kërcim. Unë mendoj që realisht nuk e njihja Valonin, megjithëse kam pasur një eksperiencë bashkëjetese me të, unë njoh shumë vipa që do kërcejnë këtu, disa prej tyre i kam realisht shumë përzemër, por kjo nuk do të thotë absolutisht që do të kenë nga ana ime një përkrahje, të themi. Pikët do i marrin për atë që kërcejnë dhe për atë që shprehin dhe pikërisht Valoni kur shfaqet në “Dance With Me” sot me këtë energji, shkëlqim, me ato taka që të penguin se nuk je mësuar të ecësh me taka, aq më tepër të kërcesh, unë mendoj që ia doli mirë, si fillim i kësaj shfaqjeje

Alketa Vejsiu: Mamaxhi.

Ermal Mamaqi: Shiko, jam dakord.

Alketa Vejsiu: Je dakord me parafolësin?

Ermal Mamaqi: Në fakt unë Valonin e kam parë që kërcen në dasmë, por sot e filloi me një start të lehtë, edhe pse në dy moment m’u duke pak i ngrirë, megjithatë m’u duk se e shoqërove mirë vajzën. Vajza më pëlqeu shumë. Bravo vajza! Jo, vajza kërceu shumë mirë.

Alketa Vejsiu: Kuptova, të kuptova drejt.

Juria e vlerësoi Valon Shehun në total me 22 pikë me një mesatare që rezultoi 7.3.

Vejsiu pyet Mamaqin: Mundem të pres që nga Luana Vjollca të kem farë kosi tek dera kur ta kërkoj? Përgjigjet mes batutash producenti

Nisi mbrëmjen e sotme emisioni “Dance With Me” në Televizionin Klan nën drejtimin e moderatores Alketa Vejsiu. Në nisje të emisionit, moderatorja Alketa Vejsiu ka prezantuar anëtarin e jurisë, producentin, aktorin dhe moderatorin Ermal Mamaqin.

Mes shumë batutash, Ermal Mamaqi i cili vite më parë drejtonte emisionin “Xing” në Tv Klan, i ka kujtuar moderatores Alketa Vejsiu se dikur kanë qenë komshi bashkë, ndërsa pranë ambienteve ku zhvillohet “Dance With Me” do të mbahet emisioni më i ri nën drejtimin e moderatores Luana Vjollca. Në mbyllje të prezantimit të Ermal Mamaqit si anëtar jurie, Alketa Vejsiu i ka uruar suksese komshies së saj më të re, Luana Vjollcës e cila do të jetë pjesë e familjes së madhe të Televizionit Klan.

Alketa Vejsiu: Do të kemi një kasë fantastike, por ata që nuk do të ndryshojnë asnjëherë sepse VIP-at natë për natë do të eliminohen, do të jenë 3 bashkëudhëtarët e mij më të rëndësishëm, do të jenë 3 anëtarët e jurisë. I pari është komshiu im, për të cilin më ka marrë shumë malli. Bën shumë gjëra ai, është producent, këngëtar, aktor, sipërmarrës i suksesshëm, aktor, së fundmi dhe mentori, komshi i dashur: Ermal Mamaqi: Mirë se kthehesh.

Alketa Vejsiu: Komshi, të kanë zënë vendin komshi.

Emal Mamaqi: Jo, jo. Unë jam i lumtur që jam këtu tek ish-skena ime e vogël, por e rëndësishme është që kjo skena këtu është akoma këtu dhe është një lumturi e madhe që të jem me këtë publik që… Jo nuk u preka, bëra shaka.

Alketa Vejsiu: Mundem unë të pres që nga Luana Vjollca të kem farë kosi tek dera kur ta kërkoj?

Ermal Mamaqi: Më fal se dua të sqaroj diçka. 2 këtu në skena janë ankuar ndonjëherë për mua që isha këtu komshi dikur me Xing me Ermalin. Tani do shihni.

Alketa Vejsiu: Nuk ka komshi si ty. (Qesh)

Ermal Mamaqi: Tani do të më kërkoni. (Qesh)

Alketa Vejsiu: Nuk ka komshi si Ermal Mamaqi.

Ermal Mamaqi: Do të kënaqemi. Luana Vjollca suksese! Zbarko Luana Vjollca me stafin e ri të produksionit me një nga formatet e reja në Televizionin Klan. Bëjmë shaka gjithmonë.

Bashkëshortja e Ramush Haradinaj konkurrente në DWMA, si e la “Rambo” të kërcente

Gazetarja e njohur e lajmeve në Kosovë, Anita Haradinaj është konkurrentja e radhës në Dance With Me Albania në Tv Klan.

Pas performancës së saj me balerinin, Anita u pyet se si e lejoi bashkëshorti i saj, Ramush Haradinaj që njihet edhe me nofkën “Rambo”, që të merrë pjesë në kërë kërcim.

“Si më la Rambo? Këtë pyetje ma kanë bërë të gjithë. I thashë po të ishe dashuruar para meje me një balerinë si do ja bëje? Do e kishe lënë dhe s’do e kishe marrë për grua? Kam një jetë që punoj në televizion. Kam 23 vjet në televizion më ka mbështetur në të gjitha projektet e mia dhe me mirëkuptimin e atij jam sot këtu. Edhe ai nëse nuk ka kohë të më shohë, janë fëmijët duke më parë”, u shpreh Anita Haradinaj.

