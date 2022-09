Daniel Riccardo pasues i Hamilton

Shpërndaje







23:24 08/09/2022

Mercedes e konsideron 33-vjeçarin si rezerve, në 2024 pilot kryesor

Mercedes konsideron një të ardhme pa Ljuis Hamilton në Formula 1. Skuderia me bazë në Britani mendon seriozisht për pasuesin e 7 herë kampionit të Botës, me Daniel Riçardo i cili shihet si zëvendësuesi i tij duke nisur nga viti 2024.

Por afrimi i pilotit australian do të ndodh shumë shpejt. Sipas asaj që raportojnë mediat botërore, 33-vjeçari do të bashkohet me Mercedez në fillimin e sezonit të ardhshëm, duke marrë vendin e pilotit rezervë dhe më pas, për tu bashkuar me skuderinë Mercedez edhe si piloti kryesor.

Hamilton pritet të bëj publike kohën kur do të tërhiqet nga garat më spektakolare të automobilizmit për t’i dhënë një fund mbresëlënës kryeveprës së tij në Formula 1. Në rast të largimit të britanikut, Riçardo do të kishte si partner anglezin, Xhorxh Rasëll.

24-vjeçari ka impresionuar shumë gjatë sezonit të tij të parë të Mercedes dhe numëron 30 pikë më shumë se Hamilton në renditjen e përgjithshme të pilotëve të Formula Një. Rasëll pritet të jetë piloti i parë i Mercedes pas largimit të Hamilton, duke forcuar pozitat e tij te skuderia britanike.

Klan News