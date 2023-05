Darmstadt ngjitet në Bundesligën Gjermane

23:44 20/05/2023

Merita për këtë sukses, ka edhe mesfushori shqiptar, Klaus Gjasula

Pas gjashtë vitesh, Darmstadt është rikthyer në Bundesligën Gjermane dhe një dorë në këtë sukses e ka dhënë edhe mesfushori, Klaus Gjasula. Futbollisti i kombëtares shqiptare dha kontributin e duhur tek skuadra e krijuar vetëm 25 vite më parë, duke qenë stabël në formacionin e trajnerit Lieberknecht. 33-vjeçari luajti në mbrojtje në fitoren 1-0 përballë Magdeburg dhe dy javë nga fundi i sezonit, objektivi është arritur.

Në këtë sezon, Gjasula ka luajtur në 16 takime nga 32 në total, kryesisht në mbrojtje, duke qenë vendimtar me ndërhyrjet e tij. Në këtë sezon nuk ka dhuruar asiste apo shënuar gola, por puna e tij në fushën e lojës ka qënë mbi mesataren. Tani mbetet të shihet nëse trajneri i ekipit gjerman do të vazhdojë ta mbajë Gjasulën në këtë rol të ri apo do ta rikthejë në mesfushë.

Me ngjitjen në Bundesligën Gjermane, Darmstadt tani duhet të hedh hapat për skuadrën që do të ketë në elitë. Një prej tyre pritet të jetë edhe Gjasula, kontrata e të cilit pritet të rinovohet pasi skadon në fundin e Qershorit.

