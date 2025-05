Disa ore pasi gazetari amerikan Mark Caputo, duke iu referuar Departamentit Amerikan të Shtetit, deklaroi në llogarinë e tij në platformën “X” se kryetarit të PD, Sali Berishës, i është hequr “non grata” dhe ai mund të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara ka reaguar edhe kompania lobuese Continental Strategy.

Melissa Stone, një zëdhënëse e Continental Strategy kompania me të cilën demokratët nënshkruan kontratë, ka folur për “Associated Press” duke deklaruar se marrëveshja përfshin përpjekjen për të hequr sanksionet ndaj Berishës, të cilit iu ndalua të bënte fushatë në SHBA, ku jetojnë shumë emigrantë shqiptarë.

Ndër të tjera, ajo shprehet për AP se administrata Biden ka përdorur si armë politike ndaj Berishës Nenin 7031(c) per shpalljen e tij dhe familjes si te padeshiruar ne territorin amerikan .

“Si pjesë e punës sonë për të përmirësuar marrëdhëniet dypalëshe midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, ne po i drejtojmë një peticion aktiv Administratës Trump për të nisur një rishikim të plotë dhe përmbysje të përdorimit si armë të Seksionit 7031(c) të epokës së Biden kundër udhëheqësve konservatorë dhe pro-amerikanë, përfshirë Presidentin Sali Berisha.”

Kontrata e lobimit prej 250,000 dollarësh në muaj me kompaninë Continental Strategy me seli në SHBA qe drejtohet nga Carlos Trujillo, një aleat i hershëm i presidentit Trump, i cili shërbeu si ambasador i SHBA-së në Organizatën e Shteteve Amerikane gjatë mandatit të parë të presidentit Trump u nënshkrua në fund të muajit prill. Trujillo po punon për kontratën me partnerin menaxhues të firmës, Alberto Martinez, i cili shërbeu si shef i stafit të Senatit të Sekretarit të Shtetit Marco Rubio.

Marrëveshja ka ngritur dyshime në Shqipëri dhe ka shkaktuar një hetim nga SPAK-u i Shqipërisë, Struktura Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Firma po paguhet nga Fondacioni “Make Albania Great Again”, një organizatë jofitimprurëse e sapokrijuar e themeluar nga Nuredin Seci, një kontraktor shqiptaro-amerikan nga Neë Jersey, me para që supozohet të jenë mbledhur nga komuniteti shqiptaro-amerikan.

Seci nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me fondacionin dhe nga kishin ardhur fondet, të dërguara në llogarinë e tij në Facebook.

AP thekson se arkitektët e fushatës së presidentit amerikan Trump qe jane rreshtuar ne krah të liderit demokrat Berisha ne fushaten elektorale për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri.

Në shkrim thuhet se ata po përpiqen të ndihmojnë Berishen qe e konsiderojne si një kandidat Trumpian të triumfojë në zgjedhjet e së dielës.

Ekimpi amerikan përfshin bashkë-menaxherin e fushatës së suksesshme të presidentit Trump në vitin 2024 Chris LaCivita me koleget e ekipit Tony Fabrizio, dhe Paul Manafort.

Treshja e strategeve amerikane te fushates elektorale te opozites shqiptare po punon për ish-kryeministrin dhe presidentin Sali Berisha i cili ne krye te koalicionit Shqiperia Madheshtore po e sfidon kryeministrin Edi Rama që t’i rikthejë demokratët në pushtet. Partia e Berishës e paraqet punësimin e stafit të fushatës së Trump si një sukses të madh.

“Është e vetmja Parti Demokratike për të cilën do të mendoja ndonjëherë të punoja”, i tha AP me shaka LaCivita.

Në Shqipëri thuhet ne kete shkrim ashtu si edhe në shumë vende të tjera te botes, të qenit i parë si person me lidhje të ngushta me SHBA-në dhe udhëheqësit e saj konsiderohet një aset i madh. Thuhet se edhe Edi Rama ka lidhjet e tij me aleatët e presidentit Trump. Në muajin Dhjetor, Kabineti i Ramës miratoi fillimin e negociatave me kompanine Atlantic Incubation Partners LLC, në pronësi të dhëndrit të Trump, Jared Kushner, për zhvillimin e një resorti luksoz prej 1.6 miliardë Dollarësh në ishullin e vogël të Sazanit.

Komiteti i Investimeve Strategjike i dha kompanisë së Kushnerit statusin e investitorit strategjik për 10 vjet. AP thekson se te dielën ka më shumë në lojë sesa vetëm një fitore zgjedhore.

Gjatë gjithë fushatës, Berisha e ka paraqitur veten si një figurë të ngjashme me Trumpin dhe viktimë të një skeme të motivuar politikisht per ta shpallur ate non gratta nga administrata e ish presidentit Biden vendim për të cilën ai fajëson pjesërisht miliarderin amerikan George Soros, një mbështetës i kauzave liberale në të gjithë botën dhe prej kohësh kundërshtar i konservatorëve.

LaCivita “menaxhoi një nga fushatat më spektakolare në historinë politike, duke e bërë presidentin një politikan që kishte të gjithë kundër tij, kompanitë mediatike, kompanitë e sondazheve të daljes në pension, OJQ-të, etj, deri në një farë mase të njëjtën situatë me opozitën dhe udhëheqësin e saj këtu në Shqipëri”, tha selia blu në një përgjigje me shkrim ndaj pyetjeve nga Associated Press.

Sipas tyre Partia Demokratike e Shqipërisë dhe republikanët amerikanë janë “aleatë të natyrshëm”, shtuan pasi të dyja partite janë pro familjes dhe tregun e lirë. Ai e ka quajtur Berishën “një mik të vërtetë të Shteteve të Bashkuara”.

Dhe ka bërë paralele midis Trump dhe Berishës, duke i cilësuar të dy si “të ndjekur penalisht dhe të persekutuar padrejtësisht nga një qeveri që nuk ka asnjë konsideratë për Demokracinë”.

Klan News