Dashuria është në ajer – Episodi 161

14:30 08/02/2022

Të ngecur në një pyll dhe pa asgjë afër, Edës i plasin ujërat.

Serkan është ai që do asistojë në lindjen e djalit të tij. Çfarë do të ndodhë me Melon?

Të lumtur dhe me të gjithë njërëzit e tyre të dashur afer, Serkan dhe Eda më në fund shijojnë qetësinë dhe dashurinë e tyre.