Datat e provimeve të maturës

23:17 22/08/2022

Sesioni i dytë 25 Gusht- 7 Shtator. Pritet të hyjnë 7 mijë maturantë

Rreth 7 mijë maturantë kanë mundësi ti japin provimet e maturës shtetërore në sesionin e dytë. Provimet e maturës do të startojnë më 25 Gusht me gjuhën e huaj, më pas do japin provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë më 30 gusht. Ndërsa në Shtator në datën 2 dhe 7 Shtator do japin përkatësisht provimin e matematikës dhe në fund provimin me zgjedhje.

Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, të drejtën të hyjnë në provimet e maturës e kanë ata maturantë të cilat kanë ngelur në testet e provimeve në sesionin e parë të maturës, nxënësit që për arsye të ndryshme nuk janë futur në provimet e sesionit të parë ose kanë ngelur në ndonjë lëndë mësimore, si dhe maturantët që kanë mbaruar gjimnazin para vitit 2021 dhe nuk kanë shlyer detyrimet e maturës shtetërore.

Po ashtu të drejtë të hyjnë në këtë sesion të dytë e kanë edhe nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme jashtë vendit që kanë njësuar dokumentet pranë Qendrës së shërbimeve arsimore, por kanë detyrime të maturës shtetërore dhe maturës shtetërore profesionale. Provimet e maturës nisin në orën 10:00, kandidatët do të kenë 2 orë e 30 minuta kohë për të plotësuar testin.

Në sesionin e parë në provimet e maturës janë rreth 5 mijë mbetës, shumica e tyre kanë ngelur në Matematikë dhe në Gjuhë Shqipe e letërsi. Maturantët që do të kalojnë me sukses provimet e maturës në vjeshtë kanë mundësi të aplikojnë në universitet në fazën e dytë të aplikimeve në muajin Shtator.

