David dhe Viktoria Beckham shijojnë pushimet në plazhet e Sant-Tropez

02:16 26/07/2022

47-vjeçari tregon trupin e tonifikuar teksa mban në krahë bashkëshorten

David dhe Victori Beckham po shijojnë së fundmi pushimet familjare në një jaht luksoz me vlerë 1.6 milion euro në rivierën franceze.

Ish-futbollisti dukej mjaft në formë teksa mbante në krahë gruan e tij Victoria, i veshur me një palë pantallona bezhë të shkurtra dhe një këmishë gri të errët që e mbante të zbërthyer, duke nxjerr në pah trupin e tij të tonifikuar.

Victoria shfaqi ndjenjën e saj elegante të stilit e veshur me një fustan të bardhë me rripa, të cilën e kishte kombinuar me disa aksesorë.

Çifti ndodhet prej javësh rreth Mesdheut ku po kalojnë disa ditë të bukura pushimesh së bashku me disa miq dhe familjarë të tyre.

